Żużel. PGE Ekstraliga. Jest odpowiedź Motoru na nowy kontrakt Zmarzlika. Kluczowi zawodnicy zostają w Lublinie!

Jest odpowiedź Motoru Lublin na nowy kontrakt Bartosza Zmarzlika w Moje Bermudy Stali Gorzów. Prezes lubelskiego klubu - Jakub Kępa marzył o sprowadzeniu dwukrotnego mistrza świata i największej gwiazdy PGE Ekstraligi, ale już wiadomo, że będzie musiał obejść się smakiem, bo żużlowiec ogłosił na prezentacji przed pierwszym półfinałowym meczem przeciwko Motorowi, że nigdzie się nie rusza.

Po pierwszej serii sypnęło też kontraktami w Lublinie. Wiktor Lampart oraz Mateusz Cierniak przekazali do kamery nsport+, że w przyszłym sezonie nadal będą się ścigać w barwach Motoru. Dla Lamparta będzie to już piąty sezon z rzędu z Koziołkiem na piersi. Cierniak przed bieżącymi rozgrywkami przeszedł do Lublina z macierzystej Unii Tarnów.

Już wcześniej lubelski klub przekazał do publicznej wiadomości o osiągniętym porozumieniu z Dominikiem Kuberą i Jarosławem Hampelem.