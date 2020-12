Kiedy MrGarden GKM Grudziądz stracił Artioma Łagutę błyskawicznie stworzono w klubie listę zawodników, których warto pozyskać na jego miejsce. Tai Woffinden, Mikkel Michelsen, Emil Sajfutdinow i Martin Vaculik, te nazwiska chodziły po głowie działaczom GKM-u. Przepis U-24 zburzył jednak plany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Lipa z licencjami. Wideo INTERIA.TV

MrGarden GKM Grudziądz przez kilka sezonów budował wynik na Artiomie Łagucie. Zawodnik po sezonie 2020 zdecydował się jednak na przenosiny do Betard Sparty Wrocław i GKM został bez lidera. Chciał go szybko kimś zastąpić, ale w trakcie rozmów z najlepszymi zawodnikami na świecie wszedł przepis o konieczności korzystania z zawodnika U-24 i cały plan diabli wzięli.

Reklama

GKM nawet dobrze nie rozpoczął rozmów z Taiem Woffindenem, Mikkelem Michelsenem, Emilem Sajfutdinowem czy Martinem Vaculikiem, gdy przyszła wiadomość, że każdy klub będzie musiał mieć w seniorskim składzie zawodnika do lat 24. W Grudziądzu musieli błyskawicznie zrewidować plany, bo żadna z wymienionych gwiazd nie mieściła się w limicie, a klub miał ważne kontrakty z Duńczykami: Kennethem Bjerre i Nickim Pedersenem. Trzeciego zagranicznego nie potrzebował.

Grudziądzanie nie wydali na gwiazdę (wcześniej Łaguta zszedł z listy płac), więc oczywiście wkroczyli mocno do gry o zawodnika U-24. Ponoć kładli na stole 800 tysięcy złotych za podpis, byle tylko zakontraktować Roberta Lamberta. Tu jednak w grze była niemal cała liga (Lambert ostatecznie trafił na 2 lata do eWinner Apatora Toruń), więc skończyło się na pozyskaniu Norberta Krakowiaka. Oczywiście za o wiele mniejsze pieniądze. Wielką kasę rzucono tymczasem na front walki o dobrego juniora. Znowuż jednak nic nie wyszło z planów pozyskania Mateusza Cierniaka (wybrał Motor Lublin), bo to on był tym najważniejszym celem.

Dwa ważne zagraniczne kontrakty i przepis U-24, ta mieszanka okazała się dla GKM-u zabójcza. Teraz zespół wymienia się w gronie najsłabszych i mocno zagrożonych spadkiem. Być może jednak wiosną wejdzie kolejny przepis, tym razem o powiększeniu PGE Ekstraligi do 10 drużyn od sezonu 2022. Wtedy GKM będzie ocalony, bo to będzie oznaczało, że nikt nie spada. W najgorszym razie ostatni zespół pojedzie baraż z trzecim z eWinner 1. Ligi. Wiadomo jednak, kto będzie faworytem takiego starcia.

Zdjęcie Martin Vaculik i Chris Holder dziękują sobie za walkę / Wojciech Tarchalski / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij.

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!