Żużel. PGE Ekstraliga. Jason Doyle wściekły na Polaków. Kolejny raz straci pieniądze

Od nowego sezonu zawodnik z kontraktem w PGE Ekstralidze będzie mógł występować tylko w jednej lidze zagranicznej. Przeciwny temu pomysłowi jest Jason Doyle, który mówi wprost, że ten przepis nie ma żadnego sensu. Zdaniem byłego mistrza świata uderza on w przede wszystkim samych żużlowców. Ich straty finansowe mogą być ogromne.

Pandemia koronawirusa w zaledwie kilka miesięcy zniszczyła karierę wielu zawodnikom. Wszystko za sprawą ogromnych problemów finansowych. Tak naprawdę wystartowały tylko dwie ligi - polska i szwedzka. Żużlowcy mieli ograniczone możliwości zarabiania pieniędzy. Według Jasona Doyle'a kolejnym ciosem wymierzonym w stronę żużlowców jest nowinka regulaminowa w PGE Ekstralidze, która zakazuje jazdy w więcej niż jednej lidze zagranicznej.

W wywiadzie udzielonym dla speedwaygp.com nie brakowało słów oburzenia. Nic dziwnego, bowiem 35-latek jest jednym z najbardziej poszkodowanych. - Przez koronawirusa wielu z nas straciło mnóstwo pieniędzy. Byłoby miło, gdyby pozwolono nam ścigać się tam, gdzie chcemy. Gdyby nie ten przepis jeździłbym w Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii i Danii. Miałem już nawet podpisany kontrakt z Holsted Tigers. Miałem tam wskoczyć za niedostępnego Nickiego Pedersena. Jak się później okazało, trzeba było, to wszystko odwoływać. Na domiar złego właśnie przez to straciłem sponsora - mówi Jason Doyle.

Indywidualny mistrz świata z 2017 nie rozumie, czym dokładnie kierowali się polscy działacze i jest wręcz przekonany, że zawodnicy ponownie dostaną po kieszeni. - Jedno spotkanie w PGE Ekstralidze to przecież to samo, co dwa lub trzy w innych ligach zagranicznych w ciągu tygodnia. Mechanicy pomimo pracy w jednej lidze nadal otrzymają taką samą liczbę pieniędzy, jakby jeździli za mną do trzech innych krajów. Zamiast tego będą siedzieć w domu. Spotkania w innych rozgrywkach zostaną zastąpione przez częstsze treningi w Polsce. Na nich i tak będziemy korzystać z tych samych komponentów i wszystko będzie się zużywało. Nikt z nas na tym nie zaoszczędzi pieniędzy - zakończył Doyle.

Zdjęcie Jason Doyle / Michał Szmyd / Newspix

