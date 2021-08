Żużel. PGE Ekstraliga. Grudziądz w euforii! Zestresowany Pedersen, Pawlicki zapomniał jak się oddycha

Utrzymanie w PGE Ekstralidze GKM zapewnił sobie dopiero w ostatnim biegu. Przed finałowym wyścigiem, na antenie nSport+, wypowiedział się Nicki Pedersen. - Jestem zestresowany - odpowiedział żużlowiec GKM-u na pytanie Łukasza Benza, co czuje. - Wszyscy jesteśmy zestresowani, wszyscy chcemy dobrze spisywać się dla klubu. To był fatalny sezon. Również ja - raz byłem, raz mnie nie było. Jedziemy w osłabieniu, dwóch juniorów jest kontuzjowanych. Było i jest ciężko, ale jedziemy. Zrobiłem dobrą robotę, każdy zrobił dobrą robotę, KK (Krzysztof Kasprzak - dop. red.) również. Ciężko pracujemy, na razie jest dobrze, ostatni bieg zadecyduje - mówił tuż przed decydującym starciem.

Reklama

Bieg piętnasty nie układał się po myśli miejscowych, bo goście tuż po starcie wyszli na podwójne prowadzenie. Na szczęście dla zgromadzonych przy Hallera 4 kibiców, na wyjściu z pierwszego łuku, śmiałym atakiem rywali minął Przemysław Pawlicki. Objętego prowadzenia już nie oddał.

Po meczu, w telewizyjnej mix zonie, skomentował końcówkę meczu. - Przy czternastym biegu zapomniałem jak się oddycha - śmiał się Pawlicki. - Walczyliśmy do samego końca. Wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, żeby to spotkanie wygrać. Myślałem, że w czternastym wyścigu będzie to 5:1, ale niestety skończyło się 4:2 i znowu wszystko rozstrzygało się w ostatnim biegu. Ciśnienie utrzymane do samego końca, spotkanie wygrane i zostajemy w PGE Ekstralidze - cieszył się zawodnik GKM-u.

Więcej informacji wkrótce.