Żużel. PGE Ekstraliga. Grand Prix. Jarosław Hampel – niespełnione marzenie

Jarosław Hampel to żywa legenda sportu żużlowego. Chyba nie ma w Polsce kibica, który nie żałowałby braku indywidualnego mistrzostwa świata na koncie Jarosława Hampela. Kto wie, czy gdyby nie kontuzja w 2015 roku, to właśnie nasz reprezentant nie zostałby najlepszym żużlowcem świata. W końcu był w kapitalnej formie. Mistrzostwo świata to niespełnione marzenie Hampela.