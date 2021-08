Żużel. PGE Ekstraliga. GKM – Włókniarz na papierze. Gospodarze mają kibiców, a goście juniorów

Mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa oczami Jacka Frątczaka:

Krajowi seniorzy. Przemysław Pawlicki - Krzysztof Kasprzak (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Kacper Woryna - Bartosz Smektała (Eltrox Włókniarz Częstochowa) 4:2

Najpewniejszym zawodnikiem z tego kwartetu wydaje się być Przemysław Pawlicki. Pamiętajmy jednak, że wszyscy czterej zawodnicy przez cały sezon przechodzili masę turbulencji sportowych. W kontekście drużyny grudziądzkiej żywię natomiast nadzieję, że Krzysztof Kasprzak to ten zawodnik z najlepszych występów w tym roku, a miał już takie momenty. To właśnie on może stanowić tą wartość dodaną u gospodarzy. Delikatnie wskazuję więc na miejscowych.

Obcokrajowcy. Nicki Pedersen - Kenneth Bjerre (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Leon Madsen - Fredrik Lindgren (Eltrox Włókniarz Częstochowa) 2:4

Jeżeli weźmie się pod uwagę ostatnie występy, to przewagę ma tutaj Eltrox Włókniarz. W Grand Prix świetnie spisuje się Fredrik Lindgren, który zaczął świetnie jechać nagle po tym jak kibice zaczęli na niego narzekać. W przypadku gości upatruję jednak pewnego problemu. Mam nadzieję, że on się nie zrealizuje, ponieważ chcielibyśmy obejrzeć świetne widowisko.

Nie postawię na 5:1 dla zespołu z Częstochowy, tylko na 4:2 z jednego, prostego powodu. Zastanawiam się jakie motocykle i silniki pojechały do Togliatii. Mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że może to mieć znaczenie. Trzeba obserwować to uważnie w najbliższą niedzielę. Wtedy okaże się, czy kalendarz wtrącił swoje trzy grosze.

U24. Norbert Krakowiak (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Jonas Jeppesen (Eltrox Włókniarz Częstochowa) 4:2

Norbert Krakowiak ostatnio pokazał się z naprawdę dobrej strony, szczególnie w meczu przeciwko eWinner Apatorowi. Ponadto świetny z niego startowiec. Z kolei Jonas Jeppesen chyba jeszcze nie doszedł do siebie, co zresztą powiedział ostatnio Piotr Świderski. To właśnie dlatego został odsunięty od kilku startów w pojedynku z torunianami. Przewagę, lecz nieprzygniatającą, ma tutaj GKM.

Juniorzy. Seweryn Orgacki - Denis Zieliński (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Jakub Miśkowiak - Mateusz Świdnicki (Eltrox Włókniarz Częstochowa) 1:5

Zdecydowanie 5:1 na korzyść przyjezdnych. Ta formacja może zdecydować o zwycięstwie w całym spotkaniu. Jeżeli Eltrox Włókniarz chce w niedzielę pokonać ZOOLeszcz DPV Logistic GKM, to właśnie ci chłopcy muszą zrobić różnicę.

Wnioski:

Po analizie formacji wiele wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z pasjonującym meczem, który ma faworyta i jest nim Eltrox Włókniarz. Mecz ma też zespół absolutnie zdeterminowany i walczący o sportowe życie, czyli ZOOLeszcz DPV Logistic GKM. Niektórzy zawodnicy gospodarzy muszą pokazać się z dobrej strony, ponieważ od tego zależy nawet nie przyszłoroczny kontrakt, a ich dalsza kariera. Ten pojedynek może zadecydować o ich losach. Albo zostaną oni w PGE Ekstralidze, albo będą musieli zejść o piętro niżej.

Spodziewam się walki na noże i jazdy w kontakcie właściwie od startu do mety. Uważam, że zadecydują detale. Do tej pory było tak, że grudziądzanie nawet z wyżej notowanymi rywalami jechali w sumie dobrze. W kilku meczach gubili jednak te punkty w nieprawdopodobnych okolicznościach. Tak było chociażby z Toruniem, czy Zieloną Górą. Takich zdarzeń drużyna grudziądzka miała sporo, nawet może i za dużo. W najbliższym meczu chyba coś takiego nie ma prawa się już pojawić.

Przewagę może też zrobić dziewiąty zawodnik, w postaci grudziądzkich kibiców. Czeka nas zacięty mecz, z minimalnym wskazaniem na Eltrox Włókniarz. Rozstrzygnięcie starcia na korzyść ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u nie leży jednak poza sferą mojej wyobraźni.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa:

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Kenneth Bjerre, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Roman Lachbaum, 13. Nicki Pedersen, 14. Seweryn Orgacki, 15. Denis Zieliński

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 1. Kacper Woryna, 2. Bartosz Smektała, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jonas Jeppesen, 5. Leon Madsen, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Początek meczu w niedzielę 22 sierpnia o godzinie 19:15.