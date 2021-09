Żużel. PGE Ekstraliga. GKM szuka nowego zawodnika U24. Jest jeden poważny kandydat

Frederik Jakobsen ma z czego wybierać. Żużlowiec Aforti Startu Gniezno w przyszłym sezonie nadal będzie mógł startować na pozycji zawodnika do lat 24, dlatego zainteresowanie jego osobą, jest spore. Duńczyka przede wszystkim chce nie tylko ZOOleszcz DPV Logistic GKM, ale również Abramczyk Polonia i walczący o awans do PGE Ekstraligi ROW Rybnik.

Jak się dowiedzieliśmy, Jakobsenowi obecnie najbliżej do zespołu z Grudziądza. Trener Janusz Ślączka w sezonie 2021 miał do dyspozycji dwóch zawodników startujących jako U24: Norberta Krakowiaka (średnia biegowa 1,306) oraz Romana Lachbauma (1,571 - niesklasyfikowany). Dla porównania Jakobsen na pierwszoligowych torach wykręcił średnią 1,859. To 22. wynik w całej eWinner 1. Lidze.

Na lepszych nie mają szans

Niewątpliwie siłę grudziądzan wzmocniłby chociażby powracający z zawieszenia Maksym Drabik. Walkę o tego żużlowca wygrał jednak Motor Lublin, który w pokonanym polu pozostawił m.in. eWinner Apator Toruń czy Eltrox Włókniarza Częstochowa. ZOOleszcz DPV Logistic GKM był dopiero następny w kolejce, a zakontraktowanie Drabika rozważała niemal cała PGE Ekstraliga.

Kolejny ciekawy młody zawodnik - Patrick Hansen został "zaklepany" przez Moje Bermudy Stal. Dziura na pozycji U24 może całkowicie przekreślić szanse gorzowian na dobry wynik w tym sezonie, bo Rafał Karczmarz i Marcus Birkemose nie spełniają oczekiwań. Prezes Marek Grzyb już teraz chwali się, że go "zaklepał". Jakobsen to najbardziej realna opcja dla grudziądzan. Zresztą strony dobrze się znają, bo Duńczyk miał podpisany kontrakt z GKM-em jako "gość". Do debiutu jednak nie doszło, bo koronawirus oszczędził drużynę w trakcie sezonu.

Co z Krakowiakiem i Lachbaumem?

Obaj w zakończonych zmaganiach zanotowali kilka przebłysków, ale takie wzmocnienie może solidnie ich odstraszyć. W przypadku sprowadzenia Jakobsena przynajmniej jeden z tej dwójki może poszukać nowego pracodawcy. Obaj potencjał pokazali w domowym meczu z eWinner Apatorem (45:45), kiedy zastąpili przebywającego w szpitalu Nickiego Pedersena. Na przestrzeni całego sezonu pozycja U24 w Grudziądzu nie była jednak najmocniej obsadzona, stąd zainteresowanie Jakobsenem.

W Grudziądzu na następny sezon zostają Przemysław Pawlicki i Nicki Pedersen. Możliwe, że niebawem klub dojdzie do porozumienia także z Krzysztofem Kasprzakiem, który pod koniec rozgrywek wskoczył na wyższy poziom. Mocno prawdopodobne jest natomiast rozstanie z Kennethem Bjerre. Filigranowy Duńczyk często zawodził, a zastąpić go ma Wadim Tarasienko lub Max Fricke.