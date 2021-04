​Żużel. PGE Ekstraliga. GKM - Stal. Zemsta odrzuconych? Opromienieni zwycięstwem chcą poskromić kolejnego faworyta

Opromienieni piątkowym zwycięstwem żużlowcy ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u chcą poskromić kolejnego faworyta. Tym razem do Grudziądza przyjedzie niepokonana dotąd ekipa Moje Bermudy Stali Gorzów. To szczególne spotkanie dla Krzysztofa Kasprzaka i Mateusza Bartkowiaka. Szykuje się na zemstę odrzuconych?

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM budując skład na sezon 2021 przychylnym okiem spoglądał w kierunku Moje Bermudy Stali, a dokładnie to w kierunku Krzysztofa Kasprzaka oraz Mateusza Bartkowiaka, którzy zostali odrzuceni przez klub z Gorzowa. Obaj żużlowcy z pewnością będą podwójnie zmobilizowani podczas niedzielnego spotkania. Całemu zespołowi nie zabraknie wigoru. Podopieczni Janusza Ślączki dość szczęśliwie - bo głównie przez kontuzję Taia Woffindena - pokonali na własnym obiekcie Betard Spartę Wrocław 45:44. Dwa dni później na H4 przyjedzie drugi z faworytów do medalu. Czy opromienieni zwycięstwem grudziądzanie znów zdobędą dwa duże punkty?

Zemsta odrzuconych

Krzysztof Kasprzak reprezentował klub z Gorzowa w latach 2012-2020. Przez ten czas świętował ze Stalą dwa mistrzostwa oraz trzy wicemistrzostwa Polski. Zapisał się na kartach historii, ale ostatnie dwa sezony były słabe w jego wykonaniu. Działacze Moje Bermudy Stali stracili cierpliwość. Chcąc walczyć o najwyższe cele musieli zatrzymać liderów, do których dokoptowano Martina Vaculika. Sytuacji Kasprzaka w gorzowskiej drużynie nie poprawił przepis o zawodniku do lat 24, tylko wręcz ją pogorszył. Stało się jasne, że Polak musi szukać sobie nowego klubu i tak trafił do Grudziądza.

Mateusza Bartkowiaka swego czasu okrzyknięto wielkim talentem. Umiejętności młody żużlowiec oczywiście posiada, ale talent nie zawsze idzie w parze ze szczęściem i wynikami. Kontuzje w poprzednich latach męczyły juniora, na domiar złego doszły jeszcze gorsze relacje z klubem. To wszystko doprowadziło do wypożyczenia żużlowca do ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u. W klubie mieli uznać, że lepszym wyborami będą: Kamil Nowacki i Wiktor Jasiński. Bartkowiak nie chciał być tym trzecim, wolał się rozwijać, stąd wziął pod uwagę inne opcje. Kompletnie nie ma mu się co dziwić - regularna jazda w PGE Ekstralidze da mu więcej pod względem sportowym niż siedzenie na ławce i czekanie na wpadki lub kontuzje kolegów.

Mają wiele do udowodnienia gorzowianom, z ich punktu widzenia "zemsta" jest mile widziana. Mamy tutaj na myśli "zemstę" w postaci zdobytych punktów, która przybliży ekipę znad Wisły do kolejnej w tym sezonie wygranej. Nikt nikomu nie robi krzywdy umyślnie, jednak czasami emocje biorą górę i dochodzi na torze do niebezpiecznych sytuacji.

Twierdza nie do zdobycia

Od powrotu klubu z Grudziądza do najwyższej klasy rozgrywkowej - sezon 2015 - gorzowianie nie potrafili wygrać przy Hallera. Co więcej, prawie wszystkie spotkania wyjazdowe kończyły się wysokimi porażkami Stali. Najbliżej podopieczni trenera Stanisława Chomskiego byli przed rokiem, ale zawody zakończono przedwcześnie (29:25). W każdym meczu w Grudziądzu liderem gorzowian był Bartosz Zmarzlik.

Ostatnie mecze w Grudziądzu:

Sezon 2015 - 50:40

Sezon 2016 - 54:36

Sezon 2017 - 49:41

Sezon 2018 - 49:41

Sezon 2019 - 51:38

Sezon 2020 - 29:25

Ogółem:

15 wygranych Stali, 11 wygranych GKM-u.

Awizowane składy:

Moje Bermudy Stal Gorzów:

1. Szymon Woźniak

2. Anders Thomsen

3. Martin Vaculik

4. Marcus Birkemose

5. Bartosz Zmarzlik

6. Kamil Nowacki

7. Wiktor Jasiński

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz:

9. Krzysztof Kasprzak

10. Kenneth Bjerre

11. Norbert Krakowiak

12. Przemysław Pawlicki

13. Nicki Pedersen

14. Mateusz Bartkowiak

15. Denis Zieliński

Początek meczu: godz. 16:30.

