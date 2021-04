Żużel. PGE Ekstraliga. GKM - Stal. Klątwa zdjęta! Kosmiczny Zmarzlik poprowadził gorzowian do zwycięstwa

Klątwa zdjęta! Moje Bermudy Stal pokonała w Grudziądzu miejscowy ZOOLeszcz DPV Logistic GKM 52:38. Gorzowianie wygrali w mieście nad Wisłą pierwszy raz od 2006 roku, ostatnie sześć spotkań przy Hallera zwyciężali gospodarze. Podopiecznych Stanisława Chomskiego do triumfu poprawił kosmiczny Bartosz Zmarzlik. Doskonale spisali się też pozostali seniorzy.

Drużyna ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u przystąpiła do meczu z Moje Bermudy Stalą w dobrych humorach. Nie mogło być inaczej - piątkowe zwycięstwo grudziądzan nad Betard Spartą (45:44) podbudowało morale ekipy prowadzonej przez Janusza Ślączkę. Co z tego, że goście przez całe zawody jechali osłabieni brakiem kontuzjowanego Taia Woffindena? W niedzielę z problemami borykali się też gorzowianie. Junior Kamil Nowacki zanotował upadek na treningu i nie mógł wspomóc kolegów. Pikanterii tej rywalizacji dodawała obecność Krzysztofa Kasprzaka oraz Mateusza Bartkowiaka, którzy jeszcze w poprzednim sezonie jeździli w zespole Stanisława Chomskiego.



Zawody rozpoczęły się od podwójnego zwycięstwa przyjezdnych. Kasprzak przewrócił się na pierwszym łuku i sędzia wykluczył go z powtórki. Osamotniony Krakowiak całkiem dobrze wystartował, jednak przegrał pojedynek z Woźniakiem i Vaculikiem. Dwa "oczka" odrobili juniorzy GKM-u za sprawą indywidualnego zwycięstwa Zielińskiego. Ozdobą meczu był wyścig trzeci. Para gospodarzy lepiej rozegrała pierwszy wiraż, ale na dystansie wszystko zmieniło się o 360 stopni. Wielka prędkość Zmarzlika oraz Thomsena pozwoliła Stali zwyciężyć 5:1 i powiększyć przewagę (12:6). Sześciopunktowa zaliczka utrzymała się do końca pierwszej serii, gdyż debiutujący w elicie Markus Birkemose dojechał do mety z trzema punktami, pokonując m.in. bardziej doświadczonego Kennetha Bjerre (15:9).

Trener Ślączka nie czekał i w piątej gonitwie dokonał rezerwy taktycznej, w miejsce Krakowiaka pojawił się Pedersen. Duńczyk do spółki z Pawlickim pewnie uporali się z Vaculikiem i Birkemose. Kolejne dwa biegi zakończyły się podziałem punktów. Grudziądzanie zmniejszyli stratę do zaledwie dwóch punktów (20:22), co zwiastowało tylko emocje i siedzący przez telewizorami kibice mogli zacierać ręce.

Po małej kontrowersji doszło w biegu dwunastym. Anders Thomsen przegrał moment startowy, ale w pewnym momencie wyprzedził dobrze spisującego się Denisa Zielińskiego i ruszył w pogoń za prowadzącym Norbertem Krakowiakiem. Atak Duńczyka zakończył się upadkiem Polaka na ostatnim łuku. Sędzia wykluczył zawodnika Moje Bermudy Stali oraz zaliczył kolejność - 5:1 dla GKM-u i ponownie wynik był na styku. Gorzowianie zrobili gigantyczny krok w kierunku zwycięstwa jeszcze przed wyścigami nominowanymi. Biorąc pod uwagę równą dyspozycję czwórki seniorów, to tylko kataklizm mógł odebrać im dwa duże punkty. Moje Bermudy Stal w dwóch ostatnich wyścigach dobiła rywala i wygrała aż 52:38. To pierwsza wygrana gorzowian w Grudziądzu od 2006 roku, ostatnie sześć spotkań przy Hallera wygrywali gospodarze.

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ 38

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 52



MOJE BERMUDY STAL GORZÓW:

1. Szymon Woźniak 10+3 (3,1*,2*,2,2*)

2. Anders Thomsen 10+1 (2*,2,3,w,3)

3. Martin Vaculik 12+1 (2*,1,3,3,3)

4. Marcus Birkemose 4+1 (3,0,0,1*)

5. Bartosz Zmarzlik 13+2 (3,3,3,2*,2*)

6. Kamil Pytlewski 0 (0,0,0)

7. Wiktor Jasiński 3 (2,0,1)

8. Rafał Karczmarz NS

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ:

9. Krzysztof Kasprzak 1+1 (w,1*,0,0)

10. Kenneth Bjerre 5 (2,2,1,0)

11. Norbert Krakowiak 5+1 (1,-,1*,3,0)

12. Przemysław Pawlicki 9+1 (0,2*,2,3,1,1)

13. Nicki Pedersen 10 (1,3,3,2,1,0)

14. Mateusz Bartkowiak 3+2 (1,1*,1*)

15. Denis Zieliński 5+1 (3,0,2*)

16. Roman Lachbaum NS



BIEG PO BIEGU:

1. Woźniak, Vaculik, Krakowiak, Kasprzak (w) - 1:5

2. Zieliński, Jasiński, Bartkowiak, Pytlewski - 4:2 (5:7)

3. Zmarzlik, Thomsen, Pedersen, Pawlicki - 1:5 (6:12)

4. Birkemouse, Bjerre, Bartkowiak, Pytlewski - 3:3 (9:15)

5. Pedersen, Pawlicki, Vaculik, Birkemose - 5:1 (14:16)

6. Pedersen, Thomsen, Woźniak, Zieliński - 3:3 (17:19)

7. Zmarzlik, Bjerre, Kasprzak, Jasiński - 3:3 (20:22)

8. Vaculik, Pedersen, Bartkowiak, Birkemose - 3:3 (23:25)

9. Thomsen, Woźniak, Bjerre Kasprzak - 1:5 (24:30)

10. Zmarzlik, Pawlicki, Krakowiak, Pytlewski - 3:3 (27:33)

11. Pawlicki, Woźniak, Birkemose, Kasprzak - 3:3 (30:36)

12. Krakowiak, Zieliński, Jasiński, Thomsen (w) - 5:1 (35:37)

13. Vaculik, Zmarzlik, Pedersen, Bjerre - 1:5 (36:42)

14. Thomsen, Woźniak, Pawlicki, Krakowiak - 1:5 (37:47)

15. Vaculik, Zmarzlik, Pawlicki, Pedersen - 1:5 (38:52)





