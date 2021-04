​Żużel. PGE Ekstraliga. GKM - Stal. Bartosz "Rakieta" Zmarzlik, w Grudziądzu nareszcie mają juniorów

Żużlowcy ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u przegrali na własnym obiekcie z Moje Bermudy Stalą 38:52. W Grudziądzu mogą powiedzieć, że nareszcie mają skutecznych juniorów. Tym razem zawiodła formacja seniorska. Bohaterem przyjezdnych był oczywiście mistrz Bartosz Zmarzlik. Niewiele ustępowali mu pozostali seniorzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Weekend prawdy Motoru i GKM-u INTERIA.TV

Reklama

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów

Reklama

Szymon Woźniak 5+. Rewelacyjna jazda krajowego seniora gorzowian! Z bonusami uzbierał aż 13 punktów i to w spotkaniu wyjazdowym. Sposób na wychowanka bydgoskiej Polonii znalazł tylko Nicki Pedersen z Przemysławem Pawlickim. Po treningach punktowanych obawiano się o formę Woźniaka, ale on sam szybko rozwiał wszelkie wątpliwości.

Anders Thomsen 5. Dysponował bardzo szybkimi motocyklami, więc nie miał kłopotów z wyprzedzaniem rywali. Piękna, ambitna jazda na dystansie jest zresztą znakiem rozpoznawalnym Duńczyka. Thomsen otarłby się o komplet "oczek", gdyby nie wykluczenie za przewrócenie Krakowiaka. I tak doskonały występ.

Martin Vaculik 5. Zaczął świetnie, ale pod koniec zawodów był poza zasięgiem rywali (trzy "trójki".). Zaliczył tylko jedną wpadkę, kiedy para Pedersen - Pawlicki wygrała z nim oraz Birkemose 5:1. W pozostałych wyścigach przyjeżdżał do mety przed grudziądzanami.

Marcus Birkemose 3. Debiutant rozpoczął karierę w PGE Ekstralidze od biegowego zwycięstwa. W pokonanym polu pozostawił dużo bardziej doświadczonego rodaka - Kennetha Bjerre. Kompletnie nie było widać po nim stresu. Później wygrał tylko z Kasprzakiem, ale to był ważny moment. Gdyby tego nie zrobił, to po dwunastu biegach na tablicy wyników widniałby remis i zrobiłoby się nerwowo.

Bartosz Zmarzlik 6. Kompletny mistrz świata! Grudziądzanie nie potrafili znaleźć sposobu, żeby go zatrzymać. W trzech pierwszych swoich wyścigach dojeżdżał do mety na prowadzeniu, w dwóch pozostałych mijał metę za kolegami z pary. Zmarzlik miał niesamowicie szybkie motocykle. W trzecim wyścigu przegrywał z Thomsenem 1:5, ale obaj gorzowianie szybko przedostali się przed grudziądzan. To był najpiękniejszy bieg w niedzielnym spotkaniu.

Kamil Pytlewski 1. Zastąpił Kamila Nowackiego, który doznał urazu po upadku na treningu i nie zaistniał na grudziądzkim torze.

Wiktor Jasiński 2. W zasadzie pokonał tylko Mateusza Bartkowiaka. Pozostałe punkty zdobył na Pytlewskim oraz na wykluczeniu Thomsena. Nie był to udany występ, stać go na więcej.

Rafał Karczmarz brak. Nie jechał. Birkemose całkiem nieźle go zastąpił. Noty dla zawodników

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u

Krzysztof Kasprzak 1. Zawodnik, który najbardziej zawiódł w niedzielnej konfrontacji ze swoim byłym klubem. A jeszcze dwa dni wcześniej skutecznie ścigał się na tym samym torze! Został wykluczony z premierowego wyścigu za upadek na pierwszym wirażu, co mogło wytrącić go z rytmu. W pozostałych gonitwach pokonał zaledwie Wiktora Jasińskiego. Jak Kasprzak nie poprawi swojej dyspozycji, to w Grudziądzu mogą mieć problemy z wygrywaniem nawet przy Hallera 4.

Kenneth Bjerre 2. Kolejny słaby występ Duńczyka. Nie był najszybszy, choć na początku punktowo nie wyglądało to w jego przypadku najgorzej. Im dalej w las, tym było tylko gorzej. Tak naprawdę Bjerre przyjeżdżał do mety tylko przed gorzowskimi juniorami, jak i swoimi kolegami z zespołu. Powoli ma o czym myśleć trener Janusz Ślączka. Czy to już czas, żeby szansę otrzymał Roman Lachbaum?

Norbert Krakowiak 2+. W swoim pierwszym wyścigu przegrał osamotniony (wykluczony został Kasprzak) z zawodnikami Moje Bermudy Stali. Drużyna przegrywała sześcioma "oczkami", dlatego szkoleniowiec wycofał najmłodszego z grudziądzkich seniorów i zastosował rezerwę taktyczną w postaci Nickiego Pedersena. Krakowiak wrócił do jazdy i wygrał nawet bieg. Co prawda się przewrócił, ale został trącony na ostatnim łuku przez szybkiego Andersa Thomsena, co wychwycił sędzia. W biegach nominowanych - podobnie jak koledzy - nie poradził sobie z przeciwnikami.

Przemysław Pawlicki 4. Powoli można mówić, że Pawlicki odbił się od dna i znów punktuje naprawdę solidnie. To już trzeci mecz, w którym starszy z braci dorzuca sporo punktów do dorobku grudziądzan. Czasami brakuje mu prędkości, ale potrafi zwyciężać, choć zapewne nie tak często jak sam by tego chciał. W piątym wyścigu do spółki z Pedersenem przywiózł Vaculika na 5:1. Plecy Polaka oglądał też doskonale dysponowany Woźniak. W biegach nominowanych Pawlickiemu brakowało już argumentów i zbierał punkty tylko na partnerach z zespołu.

Nicki Pedersen 4. Tym razem nie był liderem z prawdziwego zdarzenia. W niedzielnym pojedynku miał jeden dobry moment, kiedy wygrał dwa biegi z rzędu (piąty oraz szósty). W pozostałych jechał niewiele lepiej od kolegów, jeśli w ogóle można powiedzieć, że jechał lepiej. Ocena całkiem niezła dla Duńczyka za to, że w drugiej serii startów dał sygnał do ataku.

Mateusz Bartkowiak 3. Poprawny występ, jednak nie było w jego wykonaniu fajerwerków. Dwukrotnie pokonał Kamila Pytlewskiego, przywiózł też raz za swoimi plecami Marcusa Birkemose. Przegrał natomiast w biegu młodzieżowym z Wiktorem Jasińskim. W końcu można powiedzieć, że ZOOLeszcz DPV Logistic GKM ma skutecznych juniorów - w tej formacji to grudziądzanie w niedzielę byli lepsi.

Denis Zieliński 4+. Najlepszy występ tego zawodnika w ligowej karierze! W starciu młodzieżowców stoczył ładną walkę o zwycięstwo z Jasińskim, później dojechał do mety jako czwarty, ale nie stracił zbyt wiele do zawodnika będącego z przodu. Na koniec stracił pozycję na dystansie na rzecz Thomsena, jednak Duńczyk na ostatnich metrach przewrócił prowadzącego Krakowiaka, dzięki czemu grudziądzanie wygrali podwójnie.

Roman Lachbaum brak. Nie wystartował w żadnym wyścigu. Rosjanin jest cierpliwy, bo to już kolejny sezon, kiedy pełni rolę zawodnika oczekującego.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź