Żużel. PGE Ekstraliga. GKM – Apator na papierze. Goście mogą sprawić niespodziankę

Mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń oczami Jacka Frątczaka:

Krajowi seniorzy. Przemysław Pawlicki - Krzysztof Kasprzak / Paweł Miesiąc (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Paweł Przedpełski - Adrian Miedziński (eWinner Apator Toruń) 3:3

W tym rozdaniu najbliżej mi do wskazania remisu. Wartość drużyny grudziądzkiej w ostatnim czasie rośnie bardzo mocno, szczególnie podczas meczu u siebie. Jeżeli zaś chodzi o torunian, to każdy poza Pawłem Przedpełskim notuje sinusoidę. To właśnie Paweł powinien zrekompensować te deficyty wynikające ze statystyk.

Obcokrajowcy. Nicki Pedersen - Kenneth Bjerre (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Jack Holder - Chris Holder (eWinner Apator Toruń) 4:2

Wydaje mi się, że delikatną przewagę powinni mieć tutaj grudziądzanie, oczywiście o ile w meczu wystąpi Nicki Pedersen. Nie da się tego ukryć, że to po prostu lider zespołu. Dodatkowo w słabej formie jest Chris Holder. Jackowi z kolei mogą sprzyjać warunki torowe. On z reguły jeździł tam dobrze i potrafi się tam ścigać. Przy parze Duńczyków para gości może jednak tracić na wartości.

U24. Roman Lachbaum (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Robert Lambert (eWinner Apator Toruń) 2:4

W tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości. Robert Lambert jest przecież jednym z liderów przyjezdnych. Nie możemy również pominąć faktu, iż forma Romana Lachabuma delikatnie idzie w górę. Pomimo tego, widzę tutaj 4:2 dla torunian.

Juniorzy. Mateusz Bartkowiak - Denis Zieliński (ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz) vs Krzysztof Lewandowski - Karol Żupiński (?) (eWinner Apator Toruń) 4:2

Pamiętajmy, że jedziemy w Grudziądzu, a na tym obiekcie przewagę mają miejscowi młodzieżowcy. Nie będzie ona jednak wcale tak duża. Myślę, że chociażby Krzysztof Lewandowski jest w stanie sporo namieszać.

Wnioski:

Czeka nas bardzo ciekawy mecz. Wiadomo, o co jadą obie drużyny. Spodziewam się sporej ilości ciekawych wyścigów i przede wszystkim jazdy na żyletki. Oczywiście celem torunian w tym spotkaniu jest zwycięstwo i zamknięcie tematu związanego z utrzymaniem w PGE Ekstralidze. Tak samo myślą w GKM-ie.

Triumf torunian zamknie właściwie temat, bo zgarną oni trzy punkty. Najbardziej prawdopodobne jest jednak zwycięstwo grudziądzan, ale chyba za dwa "oczka". Nie sądzę, że będą oni w stanie odrobić dwadzieścia punktów straty z pierwszego pojedynku.

Scenariusz, w którym GKM wygrywa za dwa punkty spowoduje, że znów wszyscy powiemy "wiemy, że nic nie wiemy". Jest to wszystko oczywiście niekorzystne dla jednej, jak i drugiej drużyny pod względem psychologicznym i sportowym.

Pamiętajmy, że jeszcze w tle jest kwestia ewentualnych wzmocnień na sezon 2022. Trudno będzie obu zespołom rozpocząć jakieś konstruktywne rozmowy z wartościowymi zawodnikami, którzy do czternastej kolejki nie będą wiedzieć czy dana ekipa utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wydaje mi się, iż w dalszym ciągu nie będziemy wiedzieć więcej, niż wiemy dzisiaj. Faworytem są grudziądzanie, ale niespodzianka też jest możliwa, wszak to są derby.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń:

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Roman Lachbaum, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Paweł Miesiąc, 13. Miłosz Wysocki, 14. Mateusz Bartkowiak, 15. Denis Zieliński

eWinner Apator Toruń: 1. Paweł Przedpełski, 2. Jack Holder, 3. Chris Holder, 4. Adrian Miedziński, 5. Petr Chlupac, 6. Kacper Makowski, 7. Krzysztof Lewandowski

Początek meczu w piątek 9 lipca o godzinie 19:30.

