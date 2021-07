Spotkanie GKM-u z Apatorem miało odbyć się w ostatnią niedzielę. Dla obu drużyn to kluczowy mecz w walce o utrzymanie. Jeśli torunianie wywiozą więcej niż punkt bonusowy, sprawa będzie niemalże jasna. Grudziądzanie potrzebują kompletu punktów. Sama wygrana też da im jeszcze nadzieje na pozostanie w elicie.

Niedzielny mecz w zeszłym tygodniu szybko jednak przełożono. Powodem były niekorzystne prognozy. Rzeczywistość wyglądała jednak nieco inaczej. W Grudziądzu pojawiła się ulewa, ale dopiero w późniejszych godzinach. Udałoby się więc przejechać co najmniej osiem wyścigów, a wtedy spotkanie zostałoby zaliczone.

Deszcz i burza straszą

Starcie przełożono na piątek, gdyż obecny weekend jest nieco luźniejszy dla żużla. Prognozy i pogoda znów jednak nie napawają optymizmem. Wiedzieli o tym w Grudziądzu, toteż na dzień przed meczem przygotowali tor tak, by ten mógł przyjąć dużo wody.

Była to dobra decyzja. W nocy miasto nawiedziła ulewa. Niektóre części Grudziądza są zalane. Toru to nie dotyczy. Ten wygląda jeszcze dobrze. Problem w tym, że jego limit przyjęcia wody się skończył. Kolejne deszcze najpewniej go zniszczą, a wtedy mecz się nie odbędzie. Najbliższe godziny nie mają poprawić sytuacji. Od czasu do czasu zapowiadane są burze z deszczem. Wyładowania i opady mają pojawić się także w trakcie zawodów.

Liga czeka

Według naszych informacji PGE Ekstraliga nie zamierza podjąć pochopnych decyzji. Liga wiedziała o niekorzystnych prognozach, lecz ostatnim razem szybkie podjęcie decyzji rozwścieczyło kibiców. Ich zdaniem Ekstraliga kombinowała, by spotkanie nie doszło do skutku.

Ostatnio napięcie wokół tego meczu tylko rośnie. W ostatnich dniach dużo zamieszania wprowadził Nicki Pedersen. Duńczyk miał zawieszoną licencję, przez co nie mógł wystąpić w meczu. Gdyby liga odwołała mecz przed przywróceniem 44-latka, najpewniej skończyłoby się to linczem w internecie. Tym samym Ekstraliga postanowiła, że decyzję co do meczu podejmie sędzia, gdy już będzie na stadionie. Komunikatu należy spodziewać się około 15:00.

