Żużel. PGE Ekstraliga. Gest prezesa Włókniarza. Zamówił 250 medali

Niedawno prezes Moje Bermudy Stali Marek Grzyb pochwalił się, że zamówił 50 replik srebrnych medali dla sponsorów i osób zaangażowanych w pracę dla klubu. Związany z Fogo Unią Sławomir Kryjom napisał na TT, że to żadna sensacja, bo w Lesznie też co roku robią to samo. Rekordzistą jest jednak Michał Świącik, prezes Eltrox Włókniarza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Lipa z licencjami. Wideo INTERIA.TV

Rok temu, po zdobyciu trzeciego miejsca w lidze prezes Eltrox Włókniarza Częstochowa zamówił 250 replik brązowego medalu. Trafiły one do sponsorów, osób przychylnych klubowi, a także zwykłych sympatyków. Michał Świącik uznał, że warto dać medal każdemu, kto nawet w drobnym stopniu przyczynił się do sukcesu. Zwłaszcza że Włókniarz czekał na ten medal 10 lat.

Reklama

Akcja z medalami, to nie jedyny taki gest Świącika skierowany do firm i ludzi wspierających częstochowski zespół. Zanim wybuchła pandemia, to właśnie Włókniarz przodował w organizowaniu bali dla sponsorów. Na ostatnim śpiewała Izabela Trojanowska. Włókniarz był też jednym z nielicznych klubów, które robiły prezentacje drużyny na bogato. Z naszych informacji wynika, że każda taka impreza kosztowała 300, czy nawet 400 tysięcy złotych.

Taka promocja ma jednak sens, bo kasa zainwestowana w eventy zwyczajnie się zwraca. Najlepiej to widać po składzie. W tym roku Włókniarz potrafił skusić Kacpra Worynę i Bartosza Smektałę, o których bili się też inni. Mówi się, że częstochowianie na same podpisy wyłożyli ponad milion złotych. A warto przypomnieć, że rok temu Włókniarz miał w składzie trzy armaty, zawodników zarabiających na poziomie 1,7 miliona złotych. Nie byłoby tego bez sponsorów i licznej grupy kibiców. Nic dziwnego, że prezes Świącik tak ich dopieszcza.