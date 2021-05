Żużel. PGE Ekstraliga. Gdzie się podziali seniorzy Stali? Sparta ponownie nie odczuła braku Woffindena

W niedzielny wieczór Betard Sparta bez większych problemów pokonała Moje Bermudy Stal różnicą czternastu punktów. Gospodarze tym zwycięstwem udowodnili, że doskonale radzą nawet sobie bez kontuzjowanego Taia Woffindena. Gorzowianie po raz pierwszy w tym sezonie pokazali z kolei swoje słabości.

Noty dla zawodników Betard Sparty Wrocław:

Maciej Janowski 5. Wrocławianin pojechał tak jak na krajowego lidera zespołu przystało. Pewny, skuteczny i przede wszystkim piekielnie szybki. Co warto zaznaczyć, aż dwa razy pokonał Bartosza Zmarzlika, a jest to w tym sezonie nie lada osiągniecie.

Gleb Czugunow 5. Sobotnie spotkanie z kibicami Śląska Wrocław na szczęście nie miało wpływu na jego dyspozycję sportową. Rosjanin z polskim paszportem po prostu fruwał, wprawiając w ekstazę tłumnie zebraną publiczność na trybunach. Do pełni szczęścia zabrakło mu chyba tylko biegowego zwycięstwa nad Bartoszem Zmarzlikiem.

Daniel Bewley 3+. Najgorszy senior wśród podopiecznych Dariusza Śledzia. Z rywali pokonał tylko Marcusa Birkemose oraz kiepskiego Szymona Woźniaka. Pomimo tego 7 punktów i 2 bonusy można uznać za naprawdę przyzwoity rezultat, szczególnie, że do Wrocławia zawitała przecież niepokonana Stal.

Artiom Łaguta 5+. Początkowo wydawało się, iż zmierza po pewny komplet. Perfekcyjnego wyniku został pozbawiony przez Bartosza Zmarzlika, którego plecy Rosjanin oglądał w gonitwie trzynastej. Na papierze najlepszy senior gospodarzy.

Mateusz Panicz 1. Bardziej walczył z motocyklem niż z rywalami. Nie poradził sobie nawet w wyścigu juniorskim, kiedy został zdominowany przez rówieśników z Gorzowa. Z cała pewnością młodzieżowiec z Wrocławia nie tak wyobrażał sobie ten mecz.

Michał Curzytek 1. Podobnie jak Mateusz Panicz, zupełnie bezbarwny występ. Jedyny punkt zdobył na koledze z pary. Ocena taka, ile "oczek" zgromadził przy nazwisku.

Przemysław Liszka 2. Nie można było mu odmówić ambicji, ale za styl punktów nie przyznają. Na rozkładzie 20-latka tylko Marcus Birkemose i Wiktor Jasinski, więc szału nie ma.

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów:

Szymon Woźniak 1+. Po meczu w Zielonej Górze wydawało się, że w końcu przełamie się na wyjazdach, jednak w niedzielny wieczór sprowadził na ziemię nawet największych optymistów. 3 punkty z bonusem na swoim byłym domowym torze jest wynikiem kiepskim, by nie powiedzieć fatalnym.

Anders Thomsen 3+. Początkowo jako jedyny nawiązywał walkę z gospodarzami. Jednak im bliżej końca, tym Duńczyk coraz bardziej gasł nam w oczach. 11 "oczek" z bonusami na papierze nie prezentuje się najgorzej, lecz stać go było na ciut więcej.

Martin Vaculik 1. Słowakowi nie szło od pierwszego do ostatniego wyścigu. Zawodnik co prawda robił wszystko by dopasować się do wrocławskiego owalu. Ogromne starania nie przyniosły oczekiwanych skutków. Zupełnie bezbarwny występ. Od lidera oczekuje się zdecydowanie lepszych rezultatów.

Marcus Birkemose 1. Zero punktów mówi samo za siebie. Wyraźnie odstawał od rywali, a gdy przewaga gospodarzy osiągnęła sześć punktów był zastępowany przez pozostałych seniorów Moje Bermudy Stali. W takim stylu Duńczyk na pewno nie wywalczy miejsca w składzie wicemistrzów Polski.

Bartosz Zmarzlik 4+. Po raz pierwszy w sezonie 2021 dwukrotny mistrz świata otrzymał od nas ocenę mniejszą niż pięć. Po raz pierwszy także w jednym biegu oglądał plecy dwójki rywali. Na pewno był to występ dobry, jednak sam 26-latek z pewnością liczył na coś więcej.

Wiktor Jasiński 3. Świetny bieg młodzieżowy, w którym nie pozostawił lepszym na papierze rywalom żadnych złudzeń. Później spisywał się nieco gorzej, aczkolwiek pozostawił po sobie naprawdę dobre wrażenie. Pamiętajmy, że to dopiero jego drugi sezon w PGE Ekstralidze.

Kamil Nowacki 2+. W pierwszym starciu podwójnym zwycięstwem wraz z Wiktorem Jasińskim rozbudził apetyty gorzowskich fanów, ale następne wyścig ukończył oglądając plecy pozostałych uczestników biegu. Jak na wyjazd, nie było wcale najgorzej.

