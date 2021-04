Żużel. PGE Ekstraliga. Fogo Unia Leszno. Kapitan Pawlicki jeździł bez głowy. Ten mecz mógł się źle dla niego skończyć

W niedzielnym meczu pomiędzy Fogo Unią a Moje Bermudy Stalą Piotr Pawlicki miał być jednym z liderów leszczynian. Kapitan „Byków” nie poradził sobie jednak ze zbyt dużym napięciem, ponieważ na jego koncie znalazło się więcej kontrowersji niż zwycięstw biegowych. Jazda 26-latka momentami wołała o pomstę do nieba i zawodnik powinien się cieszyć, że zakończył zawody bez żółtej kartki.

Sport niejednokrotnie pokazywał nam, że lubi niespodzianki. Na inaugurację PGE Ekstraligi 2021 nie lada sensację sprawiła Moje Bermudy Stal. Podopieczni Stanisława Chomskiego ku zdziwieniu całej żużlowej Polski pokonali Fogo Unię w stosunku 48:42. Poza sensacyjnym wynikiem, w środowisku mówi się przede wszystkim o ostrej jeździe Piotra Pawlickiego. Kapitan leszczynian powinien cieszyć się, że zakończył mecz cało i zdrowo oraz nie otrzymał kary w postaci co najmniej żółtej kartki.

26-latek już w pierwszym swoim wyścigu zapoznał się z nawierzchnią toru. Nie było w tym jednak jego winy, dzięki czemu otrzymał szansę wystąpienia w powtórce. W niej skandalicznie potraktował Martina Vaculika i mało nie doprowadził do upadku sympatycznego zawodnika. Słowak jeszcze w trakcie trwania gonitwy miał ogromne pretensje do Polaka za bezpardonowy atak i ostatecznie rozprawił się z nim na kresce. Sędzia w związku z tym nie postanowił o wykluczeniu Pawlickiego, ba - nie pokazał mu nawet żółtej kartki, na którą niewątpliwie zasłużył.

Kolejna kontrowersja nadeszła w trzynastym starciu, kiedy to pod koniec wyścigu motocykl Piotra Pawlickiego sczepił się ze sprzętem Rafała Karczmarza. Na szczęście wszystko skończyło się na strachu i obaj zawodnicy niegroźnie upadli na tor. Od razu po zdarzeniu zezłoszczony kapitan Fogo Unii ruszył w stronę żużlowca Moje Bermudy Stali. Całe szczęście, że nie doszło do rękoczynów. Arbiter całą sytuację widział zupełnie inaczej i tym razem postanowił o wykluczeniu reprezentanta gospodarzy, z czym oczywiście nie zgodzili się miejscowi kibice zgromadzeni przed telewizorami oraz sam żużlowiec "Byków".

Być może to właśnie tych cennych punktów 26-latka z biegu trzynastego zabrakło Fogo Unii do pokonania gorzowskiego zespołu. Gdyby nie doszło do wykluczenia, mecz trzymałby w napięciu do ostatniego biegu przez co Moje Bermudy Stal byłaby pod znacznie większą presją. Stało się jednak inaczej i podopieczni Piotra Barona po raz pierwszy od 2017 roku musieli uznać wyższość rywala na własnym torze. Piotr Pawlicki ma jednak szczęście, że zawody zakończył bez choćby żółtej kartki i niepotrzebnych kar finansowych, ponieważ w dobie koronawirusa i jeździe za niższe stawki liczy się każdy grosz. W kolejnych spotkaniach były uczestnik cyklu Grand Prix musi bardziej uważać.

