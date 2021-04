Żużel. PGE Ekstraliga. Fogo Unia Leszno czeka na Ratajczaka jak na zbawienie

„Przegraliśmy przez juniorów” to słowa, których w Lesznie nie słyszano od lat, ale w lany poniedziałek padały tam niemal tak często jak „mokrego dyngusa”. Kibice mistrzów Polski czekają na szesnaste urodziny Damiana Ratajczaka tak, jak dzieci na zakończenie roku szkolnego.

Drużynę piłkarską buduje się od tyłu - bramkarza i linii obrony, gdyż to właśnie oni zdobywają mistrzostwa, a atak - w myśl starego piłkarskiego przysłowia - zajmuje się tylko sprzedażą biletów. W żużlu sytuacja wygląda podobnie, podstawą zespołu będącego w stanie odnosić sukcesy zespołu jest solidna formacja juniorska zapewniająca zwycięstwo w biegu młodzieżowym i potrafiąca urywać punkty seniorom rywali, a nawet zmieniać słabszych dane dnia bardziej doświadczonych klubowych kolegów.

To nie przypadek, że okres leszczyńskiej hegemonii Fogo Unii Leszno na ekstraligowych torach zbiegł się z okresem juniorskim w karierze Bartosza Smektały i Dominika Kubery. Kiedy obaj skończyli 22 lata i każdy z nich wyruszył z macierzystego Leszna, by szukać szczęścia w innych zespołach, leszczynianie zostali z ręką w nocniku, a ściślej rzecz ujmując - z Kacprem Pludrą i Krzysztofem Sadurskim jako podstawową parą młodzieżowców. Obaj panowie pokazywali co prawda w drugoligowych rawickich rezerwach Unii, że potrafią jako tako skręcać w lewo, jednak PGE Ekstraliga to dla nich wysoce za wysokie progi.

Udowodniono to już w inauguracyjnej kolejce, gdy na "Smoczyka" przyjechała wcale nie posiadająca wybitnych młodzieżowców Moje Bermudy Stal i zwyciężyła gospodarzy 48:42. Wielu ekspertów porażką obwinia właśnie Pludrę (zdobywcę trzech punktów w trzech wyścigach) oraz Sadurskiego, który "ulepił bałwanka" - trzy razy wyjeżdżał na tor i trzy razy zjeżdżał z niego ostatni.

Nie oznacza to jednak, że czasy w którym Unia dominowała dzięki juniorom na zawsze odeszły w niepamięć. Kibice Byków czekają już z niecierpliwością na majowe urodziny Damiana Ratajczaka - niespełna 16-letniego talentu. Posiada on już licencję żużlową i startował w wyścigach młodzieżowych (z bardzo dobrym skutkiem!), ale żeby wziąć udział w zawodach ligowych musi zdmuchnąć 16 świeczek na urodzinowym torcie.

W Lesznie już teraz nazywa się Ratajczakiem najwybitniejszym "produktem" szkółki Romana Jankowskiego. Biorąc pod uwagę, że spod rąk klubowej legendy wyszli wcześniej między innymi Kubera i Smektała, a wcześniej choćby bracia Pawliccy to takie określenie wydaje się najpiękniejszym możliwym komplementem. Należy oczywiście pamiętać, że to tylko 16-latek - wciąż będzie się uczył i nie można narzucać na niego zbyt wiele presji. Jego rówieśnik - Krzysztof Lewandowski udowodnił jednak w inauguracyjnej kolejce, że nie musisz móc legalnie kupić sobie piwa i zdawać prawa jazdy, by na torze przywozić za sobą legendy takie, jak choćby Piotr Protasiewicz.

