Żużel. PGE Ekstraliga. Firma Marwis sponsorem tytularnym Falubazu?

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, czwarta drużyna ubiegłorocznych rozgrywek PGE Ekstraligi ma w tym sezonie startować pod nazwą Marwis.pl Falubaz Zielona Góra. Nowy sponsor tytularny to zielonogórskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją myjek ciśnieniowych.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do oficjalnego przedstawienia nowej nazwy klubu ma dojść już w sobotę o godzinie 18:00. To dla klubu i firmy Marwis ostatni dzwonek, by żużlowcy mogli reklamować sponsora już w pierwszym spotkaniu. Falubaz zainaguruje rozgrywki już w wielkanocną niedzielę wyjazdowym spotkaniem z eWinner Apatorem Toruń.

Zielonogórzanie chwalą się sponsorem tytularnym jako jedni z ostatnich w PGE Ekstralidze. Wcześniej wygasła ich umowa z fotowoltanicznym przedsiębiorstwem RM Solar i zielonogórscy kibice aż do inauguracji nie wiedzieli pod jaką nazwą będą startować w nadchodzącym sezonie najlepszej ligi świata ich ulubieńcy. Jedynym zespołem z najwyższej klasy rozgrywkowej, na którego nazwę wciąż mamy wakat pozostaje teraz Motor Lublin.

Wbrew niektórym plotkom, do zmiany sponsora tytularnego w Zielonej Górze ani trochę nie przyczynił się nowy przepis mówiący, że nazwy drużyn muszą być dwuczłonowe. Obowiązuje on bowiem tylko w dwóch najniższych ligach. W PGE Ekstralidze nikt nie ma prawa przyczepić się chociażby do grudziądzan, którzy w sezonie 2021 będą jeździć jako ZOOLeszcz DPV Logistic GKM.

Myjki ciśnieniowe to narzędzia bardzo często wykorzystywane przez żużlowców do czyszczenia ich motocykli oraz kombinezonów ze "szprycy", a więc odłamków nawierzchni torowej wyrzucanych przez zawodników jadących przed nimi. Nowy sponsor tytularny Falubazu z pewnością życzyłby sobie, żeby jego podopieczni jak najrzadziej używali produktów jego firmy, gdyż to oznaczałoby, że częściej jeżdżą przed przeciwnikami niż dają im się wyprzedzać.

Aktualizacja (18:00): Zielonogórski klub oficjalnie potwierdził nasze doniesienia. Nowy sponsor tytularny zdecydował się jednak promować nie nazwę swojej firmy, a adres oficjalnej strony internetowej. Jutro z eWinner Apatorem zmierzy się więc Marwis.pl Falubaz Zielona Góra. - Wsparcie dla Falubazu w formie sponsora tytularnego to moje marzenie od dawna. Kibicuję tej drużynie od dziecka i cieszę się, że wspólnie jako Marwis.pl Falubaz Zielona Góra możemy być widoczni w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy pokażą ambicję, charakter, wolę walki i zrobią wiele pozytywnego zamieszania w tym sezonie - powiedział klubowemu portalowi szef firmy Marcin Wiśniewski.



- To fantastyczna wiadomość tuż przed inauguracją PGE Ekstraligi. Dowód wieloletniej przyjaźni i pasji do żużla. Firma Marwis.pl od dawna angażuje się w życie naszego klubu i wspiera utalentowanych wychowanków: Patryka Dudka oraz Mateusza Tondera - zdradził zaś prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała.





