Żużel. PGE Ekstraliga. Falubaz jedzie, ale niewiele od niego zależy

Kolejką rozpoczniemy w Lesznie, gdzie miejscowa Unia podejmie ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz. Na meczu zabraknie na pewno Romana Lachbauma, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem - Lachbaum pojechał dobrze w Gorzowie w dziesiątej kolejce, w Grudziądzu w meczu przeciwko eWinner Apatorowi, więc choroba przyszła w najgorszym możliwym momencie, gdy zaczął dostawać szanse i solidnie punktowa - komentuje Olkowicz.

Seniorzy nadzieją GKM-u

- Wynik GKM-u w dużej mierze zależy od tego, w jakiej formie wysiądzie z busa Nicki Pedersen. Jeśli rehabilitacja przyniosła efekty, Nicki zdobędzie pewnie sporo punktów, natomiast jeśli Duńczyk przegra walkę z bólem, to ten mecz może okazać się dla GKM-u bardzo bolesny. Nicki spędził w Lesznie cztery sezony, więc zna odpowiednie ścieżki na Smoczyku - mówi Interii Piotr Olkowicz.

Reklama

Szansą na dobry wynik GKM-u są pozostali seniorzy, bo choć juniorzy Unii szału nie robią, powinni poradzić sobie z juniorami z Grudziądza - Wraca do macierzy złote dziecko leszczyńskiego speedway’a, czyli Przemysław Pawlicki, który w debiucie w lidze zdobył 11 punktów. Kasprzak jest ostatnio coraz lepszy - w finale IMP na torze w Lesznie było dobrze, więc może znajdzie odpowiednie ustawienia i na mecz. Bjerre jeździł niegdyś w Lesznie, więc gdzie wygrać pierwsze biegi na wyjeździe w sezonie, jak nie na "Smoku"? - analizuje szanse GKM-u Olkowicz.

102. derby ziemi lubuskiej

W piątek będziemy mogli również obserwować 102. odsłonę batalii w województwie lubuskim. Moje Bermudy Stal Gorzów podejmie na własnym torze Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - W derbach bywało różnie - były takie lata, że w Gorzowie wysoko wygrywała Stal, były też lata, że Stal wygrywała u sąsiadów i na odwrót. Teraz wydaje się, że możemy się spodziewać raczej tego pierwszego scenariusza - mówi Olkowicz.

- Derby oczywiście rządzą się swoimi prawami, ale patrząc na siłę zespołów, wydaje się, że Gorzów może potraktować ten mecz jako przetarcie przed bardzo ważnym meczem w 13. kolejce z Betard Spartą Wrocław na własnym torze. To tez może być szansą Falubazu - analizuje doświadczony komentator.

Zawodnicy Falubazu lubią tor w Gorzowie

Zdaniem Piotra Olkowicza mecz nie musi okazać się wcale nudny - Razem z Falubazem przyjadą faceci, którzy potrafią jeździć. Patryk Dudek zawsze dobrze spisywał się na stadionie im. Edwarda Jancarza. Zagar przecież przez kilka lat reprezentował barwy Stali. Nie będzie to łatwa przeprawa dla podopiecznych trenera Chomskiego - mówi Interii komentator Eleven Sports.

Obie drużyny są w tym momencie w dwóch zupełnie różnych sytuacjach. Stal walczy o dobrze ustawienie w play-offach, Falubaz walczy o utrzymanie - Falubaz jedzie, ale mało od nich zależy. Jeśli w jakiś sposób mogą zakończyć to oczekiwanie na wyniki GKM-u, muszą spróbować urwać jakieś punkty z Lesznem. W tym meczu mają na to największe szanse - puentuje Olkowicz i nie sposób odmówić mu racji. O punkty w Gorzowie, czy we Wrocławiu będzie piekielnie ciężko - najłatwiej powinno być u siebie z Lesznem.

Piotr Kaczorek