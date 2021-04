​Żużel. PGE Ekstraliga. eWinner Apator - ZOOleszcz DPV Logistic GKM. Torunianie stłamszą Pedersena?

- Stawiam 51:39 dla gospodarzy. To nie jest tak, że mecz jest rozstrzygnięty jeszcze przed rozpoczęciem i grudziądzanie mogą położyć się na torze. Kluczowymi postaciami będą Kasprzak i Krakowiak. Derby rządzą się swoimi prawami, a kujawsko-pomorskie widziały już wszystko. Faworytem jednak są torunianie - siłę eWinner Apatora i ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u ocenia nasz ekspert i felietonista Jacek Frątczak.

Mecz eWinner Apator Toruń - ZOOleszcz DPV Logistic GKM oczami Jacka Frątczaka.

Menedżerowie. Tomasz Bajerski vs. Janusz Ślączka 1:1.

Każdy ma inne zadanie do wykonania, chociaż z drugiej strony są one bardzo podobne - utrzymać drużynę w lidze. Zespoły zostały inaczej zbudowane. Janusz Ślączka ma gorzej, dlatego że dopiero teraz wchodzi do drużyny. Tomasz Bajerski miał okazję współpracować z większością zawodników już w ubiegłym roku, więc jest mu łatwiej. Umówmy się, tutaj nie ma przewagi jednego nad drugim. O tym, kto jest lepszy zdecydują zawodnicy na torze. Postawię na remis.

U24. Robert Lambert vs. Norbert Krakowiak 1:0.



Mimo mojej osobistej sympatii do Norberta Krakowiaka, nazywajmy rzeczy po imieniu - to jest przepaść. Co tu dużo mówić. 5:1.



Juniorzy - Karol Żupiński/Krzysztof Lewandowski vs. Denis Zieliński/Mateusz Bartkowiak 1:1.

Gdybyśmy rozmawiali przed sezonem, to trzeba jasno powiedzieć, że mniej więcej stawialibyśmy koło remisu. Okazuje się, że lepszy żużel po stronie toruńskiej prezentuje Lewandowski, który jest takim odkryciem ligi. Z drugiej strony bardzo dobre występy notuje wychowanek toruńskiego klubu, czyli Denis Zieliński. Będzie u siebie, na swoich śmieciach. Mateusz Bartkowiak też zaczyna się powolutku rozkręcać. Pamiętajmy, że wraca po ciężkiej kontuzji. Powiem tak - tutaj każdy wynik jest możliwy, stawiam na 3:3.



Obcokrajowcy - Jack/Chris Holderowie vs. Nicki Pedersen/Kenneth Bjerre 1:0.



Gdyby mecz był rozgrywany w Grudziądzu, mielibyśmy zupełnie inny obraz. Natomiast Jack Holder jest jednym z najciekawszych zawodników PGE Ekstraligi, a Chris jedzie bardzo solidnie szczególnie na wyjazdach. Widać, że współpraca z Ryszardem Kowalskim - akurat w jego przypadku - zaczyna procentować. Na Motoarenie ten chłop jedzie jedną ręką. Bjerre jest poza formą, a myślę, że torunianie stłamszą Pedersena w najbliższym meczu. Z racji tego, że Nicki potrafi dobrze punktować, mimo wszystko 4:2 dla Torunia.



Nie wierzę, że Kenneth Bjerre w tym sezonie odpali. Co prawda być może jest za wcześnie na tego typu osąd, ale powiem tak - nie ma za bardzo przesłanek, nie ma takich momentów, kiedy można powiedzieć, że w jakiejś fazie meczu lub w jakichś określonych warunkach pokazał się z doskonałej strony i mogliśmy mówić "wow" i że to tylko kwestia ustawień. Inaczej jest kiedy zawodnik robi 0,1,3,3,3, a inaczej kiedy jest 0,1,2,3,0. Kenneth zwykle dobrze jeździł na Motoarenie, ten tor mu sprzyjał. Zwykle dobrze też jeździł w Grudziądzu, a teraz tej prędkości u niego nie widać. Grube zmiany są potrzebne. Nie wiem jakie, ale grube.



Póki co nie widać przesłanek, żeby miał się wybić ponad przeciętność. Każdy kolejny tydzień i słabsze występy powodują, że zawodnik się uwstecznia. Za dużo się o nim mówi. Mimo, że jako obcokrajowiec trochę się od tego odcina. Oby to nie było tak, że powoli schodzi z poziomu lidera ekstraligowej drużyny. Tego absolutnie mu nie życzę, ale u każdego kiedyś przychodzi taki moment, w którym zaczyna jechać trochę inaczej. Weźmy przykład Petera Kildemanda. Oby tak nie było z Kennethem.



Seniorzy krajowi - Paweł Przedpełski/Adrian Miedziński vs. Przemysław Pawlicki/Krzysztof Kasprzak 1:0.

Na 5:1 nie postawię, bo Przemek dobrze się czuje w Toruniu. W formie jest Paweł, a wszystko wskazuje na to, że Adrian u siebie jest zupełnie innym zawodnikiem niż na wyjazdach. W przypadku Kasprzaka trudno cokolwiek zaplanować i ocenić jego formę. Co najmniej 4:2 dla Torunia. Dla Grudziądza to mecz o utrzymanie, zdobycie dużych punktów dałoby duży krok w kierunku utrzymania, ale myślę, że to się nie wydarzy. Faworytem są torunianie. Chcę powiedzieć tylko tyle - zawsze jest tak, że w PGE Ekstralidze w pierwszej kolejności chodzi o wygranie spotkania. Trzeba jednak myśleć, żeby atakować w każdym wyścigu po to, by uzyskać jak największą przewagę przed rewanżem. Mam wrażenie, że na torze w Grudziądzu wiele drużyn - również toruńska - będą rozstrzygać miejsca w fazie play-off. eWinner Apator musi wygrać jak najwyżej. Dzięki zaliczce pojechaliby do Grudziądza minimum po bonus. Betard Sparta straciła już tam punkty, Moje Bermudy Stal wygrała. W piątek stawiam 51:39 dla gospodarzy.



Ogólne wnioski:



W przypadku Motoareny niestety lepiej zawsze rozgrywa się mecze wieczorami. Bardzo trudno przygotować tor taki, jaki się chce, jeżeli jest słońce i nie ma chmur. Raczej spodziewam się toru twardego, z lekko pobronowaną zewnętrzną. Będzie decydował start oraz dobra jazda po krawężniku. Przy krawężniku jest linia jazdy do wyprzedzania - można wjeżdżać piką i robić długie proste. Takie manewry będą działać. Spodziewam się podobnego toru do pierwszego meczu z zielonogórzanami, choć wtedy w nocy były przymrozki. Z doświadczenia wiem, że to ma wpływ na przygotowanie.



Derby rządzą się swoimi prawami, wszystko może być możliwe, bo derby kujawsko-pomorskie już wszystko widziały. To nie jest tak, że mecz jest rozstrzygnięty jeszcze przed rozpoczęciem i grudziądzanie mogą położyć się na torze. Kluczowymi postaciami będą Kasprzak i Krakowiak. Jestem spokojny o niezłe występy Pedersena i Pawlickiego. Krakowiak doskonale zna toruński obiekt, linie jazdy odpowiadają jego stylowi. Może być skuteczny, swego czasu jeździł w Apatorze. Starty, dobra jazda przy krawężniku, bardzo dobre trzymanie linii, łagodne wychodzenie z łuków, niekantowanie z wyjścia. Norbert może to wykorzystać. W Kennetha Bjerre jakoś specjalnie nie wierzę. Formacja juniorska wygląda solidnie. Mam wrażenie, że wszystko w rękach Krzyśka i Norberta.

Co mówi historia?

Piątkowa potyczka będzie już 17. w historii pojedynków toruńsko-grudziądzkich. Bilans rozkłada się tak samo - ośmiokrotnie wygrali torunianie, ośmiokrotnie grudziądzanie, a remisów nie odnotowano. W Grodzie Kopernika częściej cieszyli się miejscowi (bilans 6-0-2).

Awizowane składy:



ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz:

1. Przemysław Pawlicki

2. Krzysztof Kasprzak

3. Kenneth Bjerre

4. Norbert Krakowiak

5. Nicki Pedersen

6. Denis Zieliński

7. Mateusz Bartkowiak

eWinner Apator Toruń:

9. Paweł Przedpełski

10. Jack Holder

11. Adrian Miedziński

12. Petr Chlupac

13. Chris Holder

14. Justin Stolp

15. Krzysztof Lewandowski

Początek meczu: godz. 18:00.

