​Żużel. PGE Ekstraliga. eWinner 1. Liga. Jedni przekładają sparingi, drudzy odwołują

W marcu jak w garncu. Choć wiele drużyn wyjechało na tor, to pogoda w wielu miastach znów nie rozpieszcza. Efekt? Jedni przekładają treningi punktowane, drudzy natomiast je odwołują. Niektóre ekipy przystąpią do zmagań po przygotowaniach we własnym gronie.

Wiele drużyn wyjechało już na tor. Niestety marzec przyzwyczaił nas do zmiennej, często kapryśnej pogody. Kluby były więc zmuszone przełożyć lub odwołać treningi punktowane. Jak to wygląda w praktyce?

PGE Ekstraliga:

Fogo Unia Leszno poinformowała, że zaplanowany na 20 i 21 marca dwumecz z RM Solar Falubazem Zielona Góra nie dojdzie do skutku. Obie strony potarają się znaleźć jednak inne terminy. Wciąż nie zapadła decyzja odnośnie Memoriału Alfreda Smoczyka (28 marca).

Na Facebooku Moje Bermudy Stali Gorzów czytamy o przesunięciu "tak bardzo wyczekiwanych" sparingów z Betard Spartą Wrocław oraz eWinner Apatorem Toruń. Potwierdził to także klub z Dolnego Śląska. Żużlowcy Dariusza Śledzia nie pojadą też - zaplanowanych na 24 i 25 marca - sparingów z RM Solar Falubazem, o czym poinformował ośrodek z Zielonej Góry.

Nie próżnuje Motor Lublin. Maciej Kuciapa najpierw zabrał swoich zawodników do słoweńskiego Krsko, a następnie do Gdańska. Treningi z pewnością były pożyteczne. Nie wiadomo tylko, jak z planem treningów punktowanych. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz nie mógł jeszcze wyjechać na domowy tor, dlatego trener Janusz Ślączka zabierze swoich podopiecznych na próbne jazdy do Gdańska i Vojens. O dwumeczu z Arged Malesa Ostrów nie mogło być mowy.

Najwięcej konkretów przedstawił eWinner Apator Toruń. Beniaminek PGE Ekstraligi opublikował nowe terminy spotkań kontrolnych - pierwsze z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w środę 24 marca. Następnie przyjdzie czas na rewanż (25 marca), dwumecz z Arged Malesa Ostrów (27 i 28 marca) oraz pojedynek z Moje Bermudy Stalą Gorzów (30 marca). Sparingi odbędą się oczywiście bez udziału publiczności, co zostało wyraźnie podkreślone.

eWinner 1. Liga:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk poinformowało o odwołaniu przedsezonowych sprawdzianów z Motorem Lublin oraz drugoligowym SpecHouse PSŻ-em Poznań, Unia Tarnów natomiast nie przetestuje Eltrox Włókniarza Częstochowa. Na odwołanie sparingów zdecydował się również Orzeł Łódź. Chodzi o starcia z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz. Klub z centralnej części Polski o dalszych planach ma informować na bieżąco.

Trener Arged Malesa Ostrów Wielkopolski, czyli Mariusz Staszewski na łamach oficjalnej strony klubu potwierdził dwumecz z eWinner Apatorem Toruń. Na przełomie marca i kwietnia ostrowianie mają zmierzyć się jeszcze z OK Bedmet Kolejarzem Opole. W tym momencie wykreślone zostały spotkania z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em. Abramczyk Polonia z kolei jest na etapie ustalania nowych dat sparingów z opolanami.

