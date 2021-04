W piątek „Przegląd Sportowy” poinformował, że Maksym Drabik nie odwoła się od wyroku nakładającego na niego roczne zawieszenie. Co ciekawe, sprawą zawodnika już nie zajmuje się Łukasz Klimczyk. Został on zastąpiony przez nowych pełnomocników. To może oznaczać definitywny rozwód Drabika ze Spartą. W końcu poprzedni mecenas był wynajęty przez ten klub.

Kłopoty Maksyma Drabika trwają od ponad roku i dotyczą przyjęcia dożylnej wlewki witaminowej. Przez wiele miesięcy Betard Sparta starała się odwlekać werdykt, by 22-latek mógł kontynuować sezon. To nie odbiło się dobrze na żużlowcu, który gasł z każdym meczem, aż w końcu stracił miejsce w zespole. Ostatecznie byłego mistrza świata juniorów zawieszono w lutym na rok za złamanie procedury antydopingowej. POLADA złożyła odwołanie od wyroku panelu dyscyplinarnego. Domaga się dwóch lat zawieszenia. Teraz do sprawy odnieśli się też nowi pełnomocnicy Drabika.

Oświadczenie w sprawie byłego już żużlowca Betard Sparty zostało wydane przez kancelarię adwokacką Kostka | Klepuszewski. Wcześniej interesów żużlowca bronił Łukasz Klimczyk. Zmiany wprowadzone na tym polu mogą oznaczać, iż 23-latek odciął się od Sparty, w której spędził większość kariery. Na razie nie pojawił się komunikat wyjaśniający, czemu Klimczyk przestał zajmować się sprawą.

W oświadczeniu wydanym przez nowych mecenasów przede wszystkim wyróżniono, iż Drabik przyjął karę, nie zamierzając się od niej odwoływać. Oprócz tego adwokaci wyróżnili uchybienia POLADY, mające na celu zdyskredytowanie ich klienta. W głównej mierze chodziło o zakazane przez zapisy prawne przekazywanie opinii publicznej informacji związanych z tematem. W piśmie wyróżniono konkretne artykuły:

− art. 8.2.9: "członkowie Panelu Dyscyplinarnego, przedstawiciele polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej oraz pracownicy POLADA zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących postępowania";

− art. 14.3.5: "POLADA oraz Polski Związek Sportowy i ich przedstawiciele nie mogą się wypowiadać publicznie na temat konkretnych faktów dotyczących sprawy będącej w toku (z wyjątkiem ogólnego opisu postepowania i faktów stwierdzonych naukowo), chyba że wypowiedzi takie stanowią reakcję na publiczne komentarze przypisywane zawodnikowi lub innej osobie, której zarzuca się naruszenie przepisów antydopingowych lub ich przedstawicielom".

Oprócz tego adwokaci chcieli udowodnić, iż dłuższa kara byłaby niesprawiedliwa, zważywszy na wszelkie okoliczności łagodzące, jak choćby pozytywne ocenienie zachowania zawodnika w związku z przekazaniem stosownych informacji podczas kontroli antydopingowej. 23-latek nie miał także istotnej winy przy zdarzeniu, ufając swojemu lekarzowi. Ważnym elementem okazało się przyjęcie dożylnej dawki witamin jedynie ze względów zdrowotnych, a nie w celach sportowych. Pełne oświadczenie w sprawie możecie przeczytać pod tym adresem.

