W świąteczną niedzielę Przemysław Pawlicki wrzucił na Facebooka rodzinne zdjęcie. Jest na nim również jego brat Piotr. Dostaliśmy pytania, jak to możliwe, że będący na izolacji po zakażeniu koronawirusem Przemysław widzi się w dniu meczu z Piotrem, który za chwilę ma jechać w hicie kolejki.

Tak, jak można było mieć do Przemysława Pawlickiego pretensje po ubiegłorocznym locie do Las Vegas na walkę Joanny Jędrzejczyk, tak nie ma się do czego przyczepić w przypadku jego niedzielnego, świątecznego spotkania z bratem Piotrem Pawlickim. I to pomimo tego, że Przemysław jest na izolacji po zakażeniu koronawirusem, a Piotr jechał tego dnia w hicie Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów.

Dostaliśmy pytania związane ze zdjęciem, jakie Przemysław Pawlicki wrzucił na Facebooka. Ludzie dziwili się, że w ostatnim dniu izolacji, ale jednak przyjmuje on u siebie brata, który przecież za chwilę będzie miał styczność z innymi zawodnikami. A w dobie koronawirusa takie detale mają znaczenie.

Bardzo szybko udało nam się wyjaśnić całą sprawę wyjaśnić. Zapytaliśmy Zdzisława Cichorackiego, członka rady nadzorczej ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u o koronawirusową sytuację Przemysława. Okazało się, że zrobił on sobie ponowny test i wyszedł mu wynik negatywny. Żużlowiec GKM-u od początku przechodził koronawirusa bardzo łagodnie, więc to żadne zaskoczenie. Zresztą tak samo było w przypadku braci Chrisa i Jacka Holderów. Oni nawet mieli skróconą izolację, bo dwa dni przed jej zakończeniem wykonali testy i dostali wynik negatywny. Od razu też pojechali w sparingu eWinner Apatora z Moje Bermudy Stalą.

Jakby nie spojrzeć spotkanie braci było jak najbardziej bezpieczne. Jakkolwiek dziwnie brzmi to ostatnie stwierdzenie w obecnych czasach.

Dodajmy, że kłopot z odwiedzinami Piotra Pawlickiego u brata byłby, gdyby dalej był on zakażony i objęty kwarantanną. W takiej sytuacji Piotr, tuż przed hitowym meczem, także zostałby skierowany na kwarantannę. Tak przynajmniej wynika z przepisów.

