Żużel. PGE Ekstraliga. Czy po występie Przemysława Pawlickiego w Zielonej Górze można mówić o przełomie?

Przemysław Pawlicki dziesięcioma punktami zdobytymi w Zielonej Górze przywitał się z sezonem 2021. Przyzwoita jazda kapitana ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u nie wystarczyła jednak do pokonania Marwis.pl Falubazu, ale może świadczyć o przełamaniu zawodnika w bardzo ważnych dla jego zespołu starciach wyjazdowych.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Falubaz jak Polska na mundialu. Życzenia dla Stali INTERIA.TV

Za ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em pierwsze spotkanie o stawkę w sezonie 2021. Podopieczni Janusza Ślączki po jednostronnym widowisku polegli w Zielonej Górze z Marwis.pl Falubazem różnicą dwunastu punktów. Początek spotkania zwiastował wyrównaną rywalizację, jednak im bliżej końca, tym gospodarze coraz bardziej dominowali nad rywalami. W szeregach gości poza fenomenalnym tego dnia Nickim Pedersenem, przyzwoity występ zaliczył również Przemysław Pawlicki, dla którego była to najlepsza inauguracja PGE Ekstraligi od kilku lat.

Reklama

Wychowanek Unii Leszno od przejścia do GKM-u nie słynie z dobrej formy na wyjazdach. Najlepszą średnią biegową (1,675 pkt/bieg) na obcych torach wykręcił w sezonie 2018. Później bywało już znacznie gorzej, a czarę goryczy przelał fatalny ubiegły rok, kiedy to 29-latek poza Grudziądzem nie wygrał choćby jednego wyścigu. Występ Pawlickiego w Zielonej Górze jest więc nadzieją na lepszą przyszłość. Pamiętajmy, że właśnie punkty świeżo upieczonego kapitana ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u mogą zadecydować o utrzymaniu drużyny w PGE Ekstralidze.

Grudziądzcy kibice na pierwszy rzut oka mają powody do radości. Hurraoptymizm w tym przypadku nie jest jednak wskazany. Śmiało można bowiem stwierdzić, że wynik starszego z braci Pawlickich był lepszy niż jazda. Na przykład w swoim pierwszym wyścigu 29-latek przegrał start z młodzieżowcem Marwis.pl Falubazu - Jakubem Osyczką. Co prawda minął go później na dystansie, ale pewien niedosyt pozostał. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wychowanek Unii Leszno nie odniósł także ani jednego indywidualnego zwycięstwa.

Fani ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u z pewnością chcieliby powrotu kapitana zespołu do dyspozycji zbliżonej z sezonu 2018, kiedy to debiutował w nowym klubie. O tym, czy będzie to możliwe przekonają się w najbliższych spotkaniach wyjazdowych ich ulubieńców. Pierwsza okazja do zweryfikowania formy Pawlickiego na obcym torze dopiero 30 kwietnia w Toruniu. Przed derbowym spotkaniem podopiecznych Janusza Ślączki czekają bowiem dwa domowe starcia przeciwko Betard Sparcie Wrocław i Moje Bermudy Stali Gorzów. Wszyscy liczą na to, że 29-latek spisze się w nich jeszcze lepiej, niż w Zielonej Górze.

Średnie biegowe Przemysława Pawlickiego na wyjazdach w barwach GKM-u Grudziądz:

Sezon 2018 - 1,675 pkt/bieg

Sezon 2019 - 1,582 pkt/bieg

Sezon 2020 - 0,957 pkt/bieg

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź