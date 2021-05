Żużel. PGE Ekstraliga. Czy na Włókniarza i Falubaz padnie blady strach?

Piotr Olkowicz z Eleven Sports zaprasza na sobotnie mecze PGE Ekstraligi. – Falubaz nie ma nic do stracenia w Lesznie, a GKM wygrywając, może sprawić, że blady strach padnie na Zieloną Górę i Częstochowę – mówi komentator o spotkaniach, które pokaże stacja.

Eleven Sports pokaże w ten weekend dwa mecze PGE Ekstraligi: Fogo Unia - Marwis.pl Falubaz i ZOOleszcz DPV Logistic GKM - Motor.

Zdecydowanym faworytem spotkania w Lesznie są gospodarze, ale z drugiej strony Falubaz musi coś zrobić, żeby nie ugrzęznąć w dole tabeli. - Falubazowi tor w Lesznie pasuje, a jeśli Unia zlekceważy rywala tak, jak to miało miejsce przed rokiem, to kto wie? Może być horror do samego końca - zauważa Piotr Olkowicz, komentator Eleven Sports.

Protasiewicz pojedzie

- Poza tym, jak Falubaz ma się pozbierać po ostatnich porażkach, to nic tak nie buduje morale, jak postawienie się mistrzowi - mówi Olkowicz. - Hasło bij mistrza, zawsze mobilizuje. W składzie Falubazu nie ma Piotra Protasiewicza, ale w środę w Danii radził sobie dzielnie, więc pewnie ostatecznie w meczu pojedzie. Zresztą to chyba od początku był manewr taktyczny.

Zdaniem Olkowicza Falubaz nie ma nic do stracenia, a trener Piotr Żyto musi coś wymyślić, żeby wstrząsnąć drużyną, bo w innym razie widmo poważnej walki o uchronienie się przed degradacją zajrzy Falubazowi w oczy.

Podteksty w meczu GKM - Motor

W Grudziądzu kibice zobaczą z kolei ... - Przepyszny mecz z podtekstami - przekonuje Olkowicz. - Rok temu Motor stracił w Grudziądzu szansę na wejście do play-off. W decydującym momencie zdecydowano się na zastąpienie Jamroga młodzieżowcami, a ci przywieźli zero o wykluczenie za upadek. Teraz jednak Motor ma mocniejszych juniorów, więc to się pewnie nie powtórzy.

- Smaczków jednak będzie więcej. Kolejny, to powrót Buczkowskiego do Grudziądza. Teraz jest on w Motorze, ale jakoś nie potrafi złapać wiatru w żagle. Czy stanie się to przy okazji powrotu do matecznika - pyta Olkowicz.

GKM może zaskoczyć Miesiącem i torem

Na deser zostawiliśmy sobie debiutującego w GKM-ie Pawła Miesiąca. - Który przecież był w bardzo bliskich stosunkach z lubelskim środowiskiem - stwierdza komentator.

GKM może też zaskoczyć przeciwnika, robiąc tor pod koło. - Okazuje się, że wielu zawodnikom z Grudziądza on pasuje. Tymczasem Motor jeździ u siebie na twardym, więc to może być jakieś rozwiązanie - analizuje Olkowicz.

- A jeśli GKM wygra, to blady strach padnie na Falubaz i Włókniarza. GKM ma już dwa punkty ekstra zdobyte kosztem Sparty, więc jeśli dołoży choćby jeden z Motorem, to zwiększy swój komfort i znacząco podniesie swoje szanse na pozostanie w PGE Ekstralidze - kończy Olkowicz.

Żużlowy rozkład jazdy w Eleven Sports

Fogo Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra, sobota, godz. 16.00

Komentarz: Piotr Olkowicz, Marcin Markowski, studio: Anita Mazur

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin, sobota, godz. 21.00

Komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki, studio: Marcelina Rutkowska

