Motor Lublin już w tym roku chciał mieć Emila Sajfutdinowa, ale Rosjanin ma ważny kontrakt z Fogo Unią Leszno. Wygasa on jednak w październiku 2021, więc wtedy Motor ma (może) ponowić ofertę. W środowisku, pół żartem pół serio, mówi się, że klub już zbiera kasę na Rosjanina. Jeśli Motor nie straci obecnych źródeł przychodu, to nie powinno być z tym problemu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Motor miał Kuberę, teraz go nie ma. WIDEO INTERIA.TV

Kluby dopiero co zamknęły składy na sezon 2021, ale tajemnicą poliszynela jest, że działacze już wybiegają myślami do kolejnych rozgrywek (rok temu o tej porze też tak było) i sondują możliwość pozyskania zawodników do drużyny na 2022. To nie jest żadna nowość. Odkąd rynek żużlowców mocno się skurczył, każdy się spieszy, żeby być krok przed konkurencją. Właśnie, stąd biorą się spekulacje, że Motor Lublin już zbiera kasę na Emila Sajfutdinowa, którego kontrakt z Fogo Unią Leszno wygasa w październiku 2021.

Reklama

Motor już co najmniej dwa razy próbował wyrwać Sajfutdinowa z Unii. Pierwszy raz w maju, gdy kluby podpisywały aneksy ze swoimi zawodnikami i były zmuszone ciąć kontrakty. W Lublinie chcieli wykorzystać zawirowania na linii żużlowiec - klub z Leszna. Ostatecznie Sajfutdinow został w Fogo Unii.

Drugie podejście miało miejsce przed listopadowym oknem. Wtedy wydawało się, że Motor nie szuka stranieri, bo przecież wcześniej z klubu poszedł sygnał, że Grigorij Łaguta i Mikkel Michelsen mają ważne umowy, a w składzie seniorskim trzeba też zmieścić dwóch Polaków i zawodnika U-24 (miejsc jest pięć). Jak udało nam się jednak dowiedzieć możliwe było wówczas rozstanie z Michelsenem. Najwidoczniej jego kontrakt był dogadany ustnie, nie było żadnego podpisu, więc w razie czego Motor mógł zrezygnować z Duńczyka na rzecz Sajfutdinowa. Na przeszkodzie stanęło jednak ważne porozumienie (wraz z aneksem finansowym) Rosjanina w Unii. W związku z tym żadne rozmowy nie miały sensu.

Za rok Motor ma jednak podjąć kolejną próbę. Oczywiście do listopada 2021 wiele może się wydarzyć. Jeśli jednak Sajfutdinow nie złapie kontuzji, ani też drastycznie nie spadnie jego forma, to będzie celem numer 1 w Lublinie. Motor musi oczywiście zachować dotychczasowe źródła utrzymania, czyli miasto, sponsorów i rzeszę wiernych kibiców, bo to wszystko daje wpływ do kasy przekraczający 10 milionów złotych.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Emil Sajfutdinow, w tle Dominik Kubera / Piotr Jędzura / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii! ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!