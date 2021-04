Najwięcej emocji podczas niedzielnego magazynu PGE Ekstraligi budziła sytuacja z 11. wyścigu meczu Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław. Mimo iż nikt nie upadł, bieg został przerwany, a Łaguta wykluczony

- Grisza troszeczkę za ostro wyszedł z łuku i uderzył w zawodnika w kasku żółtym. Pytanie teraz czy zawodnik w kasku żółtym mógł kontynuować jazdę. Tego pewnie się już nie dowiemy. Atak nie był czysty. Bezdyskusyjnie. Decyzja jest do obrony i jak najbardziej nie widzę błędu sędziego - oceniał sprawę szef polskich sędziów, Leszek Demski.

- Mogę powiedzieć jedno. Pokażcie mi chociaż jeden żużel, gdzie z wyjścia trzeba jechać trajektorią po białej linii. Ja jechałem swoją ścieżką, a Gleb to zauważył, chciał blokować i to zdarzenie wyszło - nie zgadzał się Grigorij Łaguta. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Może gdyby były jakieś upadki, ale wszyscy zostali na motorach i nie było żadnej nogi z mojej strony. Nie wiem co sędzia myślał. Miałem jechać po białej linii? Jechałem środkiem toru, a Gleb wracał w moją stronę. Nie uderzyłem go. Jak mogłem go uderzyć skoro jechałem prostym motocyklem, a on w lewo. Z wyjścia trzeba wyjeżdżać określoną trajektorią. Zawsze jedziemy do bandy i potem zjeżdżamy. Nie da się jechać po kredzie na prostej - dodawał.

- To jest niebezpieczny precedens - zauważył ekspert, Krzysztof Cegielski. - Często widzimy, że zawodnicy wyprzedzani kontrują motocykl i szukają kontaktu. Jeśli będziemy próbowali wykluczać tych, którzy próbują się ścigać, a na tym polega żużel, to będziemy widzieli bardzo wiele sytuacji, gdy zawodnicy będą wykorzystywać decyzje sędziowskie - tłumaczył

- Czy Gleb musiał się przewrócić? - zapytał Demski

- Gleb powinien jechać dalej! - ripostował Cegielski

- Dobrze. Czy atak Griszy był czysty? Czy nie widzicie, że on atakował z tyłu? - dopytywał arbiter

- Każdy atak jest z tyłu - zripostował przewodniczący stowarzyszenia zawodników "Metanol"

- Oczywiście, ale każdy atak powinien być czystym uderzeniem, a nie uderzeniem w przeciwnika - nie dawał za wygraną sędzia

- Kilka razy miałem takie sytuacje z Griszą i zawsze jechałem dalej, jego nigdy nie wykluczali. U nas w Rosji jest tak, że jak jesteś uderzany to musisz jechać dalej! - włączył się do dyskusji Artiom Łaguta, brat Grigorija i kolega klubowy Czugunowa.

- Proszę mi powiedzieć skąd sędzia ma wiedzieć, że zawodnik miał defekt. Regulamin mówi, że zawodnik ma wyprzedzić czysto i nie spowodować utraty pozycji. Mieliśmy kontakt, zawodnik został uderzony! Na powtórce widać jak Grisza uderza w Czugunowa - twardo stał przy swoim Demski. - Przepraszam bardzo, ale sędzia nie siedzi na motocyklu i nie widzi czy motocykl miał defekt, czy nie To było na przeciwległej prostej, a nie gdzieś na łuku, gdzie trajektoria jest wynosząca się. Sędzia podjął dobrą decyzję - wyjaśniał.

- A czy nie sądzicie panowie, że gdyby Gleb Czugunow kontynuował jazdę to ta decyzja byłaby podjęta? A po drugie, czy to nie jest czas aby pomyśleć nad tym, by w takich kontrowersyjnych sytuacjach puszczać powtórkę w czteroosobowej stawce? - trafnie zauważał komentujący wcześniej to spotkanie Maciej Noskowicz

- Ale gdyby Gleb się tutaj przewrócił, to kto byłby winny? - pytał retorycznie Demski, by zaakcentować, że w jego opinii winowajca jest jasny.

- Wystarczy zobaczyć jaką trajektorią jechał - bronił się Łaguta

- Grisza, wynosiłeś się na zewnętrzną - bez ogródek obwieścił sędzia

- Gleb stracił przyczepność... - próbował włączyć się do dyskusji Cegielski

- No, chyba przytomność stracił - wypalił podirytowany zawodnik Motoru Lublin wywołując uśmiech na twarzy rozmówców

- Stracił przyczepność, zjeżdżał w lewą stronę i dlatego zawodnicy się zderzyli. To kwalifikowało się co najmniej do powtórki w czwórkę. Na pewno nie wykluczałbym Griszy w tym wyścigu. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej i zawodnicy będą wykorzystywać takie decyzje - kontynuował były zawodnik Stali Gorzów.

- Panie Leszku, inne pytanie. Czy można było to miejsce, wyjście z wirażu, podpiąć pod pierwszy łuk? - zastanawiał się milczący dotąd Mirosław Jabłoński

- Nie, to był środek przeciwległej prostej praktycznie to nie nadawało się do powtórki w czterech - rozwiał jego wątpliwości Demski

- Niedługo jak dasz komuś łokciem na starcie, to będzie wyścig przerwany i zostaniesz wykluczony - rzucił na odchodne zrezygnowany Łaguta.

