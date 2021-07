Żużel. PGE Ekstraliga. Częstochowa odetchnęła z ulgą. Jonas Jeppesen bez złamań

To był mecz o wszystko dla Eltrox Włókniarza. Tylko pokonanie Betard Sparty gwarantowało częstochowianom pozostanie w walce o awans do fazy play-off. Goście walczyli do ostatniego biegu, jednak ostatecznie polegli sześcioma punktami. Nie było to ich jedyne zmartwienie. Zawody w szpitalu zakończył bowiem Jonas Jeppesen.

Na całe szczęście w przypadku 23-latka skończyło się tylko na strachu. W poniedziałkowy poranek klub z Częstochowy przekazał kibicom bardzo dobre wieści - Jonas Jeppesen ma lekkie wstrząśnienie mózgu. Na szczęście kości całe, bez złamań - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Przed Eltrox Włókniarzem dwa ostatnie spotkania sezonu 2021. Najpierw u siebie podejmą eWinner Apatora Toruń, a na zakończenie rozgrywek wybiorą się do Grudziądza na mecz z ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-em. Na szczęście w obu tych pojedynkach podopieczni Piotra Świderskiego wystąpią w najmocniejszym zestawieniu, o ile nie dojdzie po drodze do nieprzewidzianych zdarzeń.