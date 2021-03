Marek Grzyb, prezes Moje Bermudy Stali Gorzów, chwali się na swoim fan page’u wyróżnieniem Gazety Lubuskiej dla prowadzonego przez niego klubu. Stal została drużyną dekady w powiecie, a prezes mówi: dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Ostatnia dekada była dla Stali Gorzów wyjątkowa pod względem sukcesów sportowych. Nie sposób jednak nie zauważyć, że medalowe żniwo zebrał głównie Ireneusz Maciej Zmora, prezes klubu w latach 2012-2019. Zmora zaczął od srebra w 2011, potem były dwa złote medale (2014, 2016), brąz (2017) i srebro (2018). Marek Grzyb dorzucił srebro w minionym sezonie.

Prezes Grzyb dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, dziękuje przede wszystkim Zmorze, za którym chyba specjalnie nie przepada, a na pewno stara się od niego dystansować. Krótko po objęciu urzędu krytykował go publicznie za to, że pobierał wynagrodzenie z klubu. Potem już nie wypowiadał się w mediach na jego temat, ale tajemnicą poliszynela jest, iż uważa go za swojego wroga.

Fakty są jednak takie, że na razie Grzybowi do Zmory wiele brakuje. Srebro zdobyte w szczęśliwych okolicznościach (co oczywiście nie umniejsza sukcesu), to za mało, by mógł się z nim równać. Inna sprawa, że trudno panów porównywać. Zmora był prezesem 8 lat, Grzyb jest nim niespełna 2 lata. Na razie pozowanie przez niego do zdjęcia z wyróżnieniem można porównać do przejażdżki czołgiem prezesa honorowego Władysława Komarnickiego w trakcie mistrzowskiej fety w 2016 roku.

OSTATNIA DEKADA STALI

2011 - brąz

2012 - srebro

2013 - 5. miejsce

2014 - złoto

2015 - 6. miejsce

2016 - złoto

2017 - brąz

2018 - srebro

2019 - 7. miejsce

2020 - srebro

PREZESI STALI OSTATNIEJ DEKADY

2011-2012 Władysław Komarnicki (w 2012 już formalnie nie sprawował urzędu)

2012-2019 Ireneusz Zmora (odszedł we wrześniu 2019

2019-do teraz Marek Grzyb

