Żużel. PGE Ekstraliga chwali się nowościami, choć jest spóźniona o 40 lat

Od tego sezonu w PGE Ekstralidze mamy telemetrię. I choć brzmi to szumnie, system na razie ogranicza się do paru podstawowych danych i nie można mówić tu o jakimś wielkim postępie technologicznym. To bardziej ciekawostka niż realna pomoc dla sztabów szkoleniowych i zawodników.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kłótnia o Motor. Wskoczą do play-off czy nie? INTERIA.TV

Na razie system jest stosowany tylko na jednym meczu danej kolejki - tym późniejszym, drugiego dnia zmagań, czyli najczęściej w niedzielę wieczorem. Głównym miejscem, gdzie można sprawdzać zbierane dane telemetryczne jest aplikacja PGE Ekstraligi. Są to: czas zawodnika w danym biegu, pokonany przez niego dystans, prędkość maksymalna w biegu i czasy poszczególnych okrążeń. Oprócz tego, na planszach pokazywanych w transmisji telewizyjnej są jeszcze czasy reakcji na starcie.

Reklama

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia! Czy te dane nam coś obrazują? Niewiele, by nie powiedzieć, że nic. Prędkość maksymalna nie daje realnego obrazu postawy zawodnika w biegu. Na każdym torze Formuły 1 znajduje się tzw. "speed trap", czyli punkt pomiaru prędkości, gdzie powinna być ona największa na całym torze. Jednak fakt, że ktoś w danym punkcie miał największą prędkość, nie oznacza, że dany kierowca będzie najszybszy na długości całego okrążenia. Podobnie w żużlu - największa prędkość chwilowa osiągnięta w trakcie biegu nie gwarantuje zwycięstwa w nim.

Co mówi nam dystans pokonany przez zawodnika? Równie mało. Nie ma on większego znaczenia, bo możemy mieć zawodnika, który przejedzie cały wyścig przy krawężniku, a i tak zostanie pokonany przez żużlowca, który cztery kółka pokonał jadąc przy bandzie. Pokazywane w transmisji czasy reakcji też na niewiele się zdadzą, bo są nieprecyzyjne - nie ma na motocyklach umieszczonego czujnika, który porównuje moment puszczenia taśmy w górę i moment puszczenia przez zawodnika sprzęgła. Dane są wyliczane na podstawie pozycji GPS.

Na ten moment, największą pomocą dla parków maszyn są czasy okrążeń. Porównując je z linią jazdy obieraną przez zawodników, można zorientować się, która ścieżka jest w danym momencie najkorzystniejsza. Jednak i te dane nie są przesadnie pomocne, bo w aplikacji, i prawdopodobnie w parkach maszyn, nie ma wizualizacji ścieżki zawodnika na torze. Innymi słowy, jedyną możliwością sprawdzenia i porównania linii jazdy zawodników, jest ich obserwacja, a nie porównanie pomiarów z nadajnika.

Oczywiście bardzo dobrze się stało, że telemetria zawitała do PGE Ekstraligi. Jednak żeby mówić o prawdziwym postępie musi się stać kilka rzeczy. Po pierwsze, system musiałby być na każdym meczu, a nie tylko na jednej czwartej. Po drugie, nie może się on ograniczać tylko do danych z GPS - musiałby on zostać uzupełniony również o czujniki na dźwigni sprzęgła, czy obrotomierz w silniku. Po trzecie, kluby musiałyby zatrudnić specjalistów do analizy tych danych, bo osobom bez doświadczenia, umiejętności, czy predyspozycji do tego typu pracy, będzie ciężko wyciągnąć jakieś przydatne wnioski z liczb.

To tylko podstawy, które doprowadziłyby ten system do momentu, w którym stałby się on realną pomocą dla sztabów szkoleniowych, zawodników i sędziów. I choć należy chwalić żużlowe władze za otwarcie się na technologię, należy pamiętać, że to nie są nowości w świecie sportu. Elektroniczny pomiar czasu istnieje od lat 60., a telemetria od lat 80.

Piotr Kaczorek



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź