Jak wyliczył portal GuruStats, Fogo Unia Leszno była niepokonana na własnym torze przez aż 1337 dni! Tę passę przerwała niedzielna porażka z Moimi Bermudami Stalą Gorzów pod dowództwem Bartosza Zmarzlika. Dwukrotny mistrz świata pokazał, że nie ma sobie równych!

Kapitan Moich Bermudów Stali nie miał dotąd zbyt dobrych wspomnień ze Stadionu imienia Alfreda Smoczyka. To właśnie tutaj odbywały się w ostatnich latach wielkie finały indywidualnych mistrzostw Polski w których Zmarzlik nie jest w stanie zdobyć złotego medalu mimo swojej dominacji w PGE Ekstralidze i Grand Prix. Ostatnią zeszłoroczną wizytę przy Strzeleckiej w Lesznie wspomina zapewne jeszcze gorzej niż poprzednie - jego zespół został rozgromiony przez Fogo Unię 59:30, a sam mistrz świata zdobył zaledwie 3 punkty.

Zmarzlik w sezon 2021 wszedł z buta - najpierw wygrał Kryterium Asów, później był niemal niepokonany w sparingach. Wszyscy zastanawiali się, czy wreszcie przełoży się to na dyspozycję na "Smoczyku". Tak też się stało - Moje Bermudy Stal Gorzów zburzyła niezdobytą od prawie czterech lat twierdzę w Lesznie, a stojący na ich czele dwukrotny indywidualny mistrz świata otarł się o komplet punktów. W Wielkanoc tylko raz uległ przeciwnikowi - Emilowi Sajfutdinowowi.

Zmarzlik wyznał przed kamerami nsport+, że spora w tym zasługa starego silnika sprzed trzech lat. To właśnie on znajdował się w ramie mistrza podczas zwycięskich wyścigów w Lesznie. Kapitan Moje Bermudy Stali wyznał przed zawodami, że zimą odkrył zeszyt z zapiskami dotyczącymi starego sprzętu. Uznał, że warto dać szansę tej właśnie jednostce napędowej i decyzja ta okazała się właściwą.

W Polsce nie ma już torów na których Bartosz Zmarzlik czułby się źle. Wcześniej zaliczano do nich także toruńską Motoarenę, jednak 26-latek 2-krotnym potwierdzeniem tam mistrzowskiego tytułu na stałe wymazał stadion przy ulicy Pera Jonssona 7 z tej listy. W naturalny sposób przychodzi teraz na myśl pytanie: czy jest obiekt, który nie pasuje Zmarzlikowi?

Dwukrotny mistrz świata rządzi wszędzie, gdzie się pojawi. Dużo szybciej niż przed laty wychodzi spod taśmy, ale wciąż z równie wybuchową mieszanką szaleństwa i geniuszu wkłada głowę tam, skąd większość zabiera mały palec u nogi. Jego znakiem rozpoznawczym wciąż są jedyne w swoim rodzaju piki. Każdy z jego przeciwników widział je już wielokrotnie, jednak żaden z nich nie potrafi obronić prowadzenia, gdy na ostatnim łuku kapitan Moje Bermudy przemyka pod ich łokciami i siła odśrodkowa wynosi go pod płot.

Spory udział w tej świetnej formie ma rzecz jasna ogromne zaplecze sprzętowe mistrza zapewniane przez największe w historii polskiego żużla kontrakty sponsorskie, jak choćby ten z Orlenem. Jeśli jednak dodamy do tego talent, doświadczenie, odwagę i - tak ważne w speedwayu - szczęście Zmarzlika, to mamy do czynienia z zawodnikiem idealnym - prawdziwym królem czarnego sportu!

