Żużel. PGE Ekstraliga. Betard Sparta miała walczyć o tytuł, może jej zabraknąć w play-off

Niesamowicie skomplikowała się sytuacja Betard Sparty po wyjazdowych porażkach w Grudziądzu (44:45) i Lublinie (38:52). Drużyna budowana z myślą o złotym medalu może w ogóle nie znaleźć się w play-off. Wiele będzie zależało od tego, jak wrocławianie poradzą sobie w dwóch najbliższych meczach jadąc bez Taia Woffindena.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Weekend prawdy Motoru i GKM-u INTERIA.TV

Reklama

Betard Sparta straciła w miniony weekend bardzo dużo. Przede wszystkim Taia Woffindena, który po kontuzji złamania łopatki ma pauzować minimum dwa tygodnie, co oznacza, że nie pojedzie w meczach z Fogo Unią Leszno (dom) i Eltrox Włókniarzem Częstochowa (wyjazd).

Reklama

Drużyna, która miała w tym roku walczyć o tytuł, skomplikowała też sobie sytuację ostatnimi wynikami. Przede wszystkim przegrała w Grudziądzu, gdzie konkurenci Sparty w walce o czwórkę wcale nie muszą stracić punktów. Moje Bermudy Stal Gorzów już wykonała plan wygrywając wyjazd z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em 52:38. Fogo Unia, Eltrox Włókniarz i Motor są w stanie zrobić to samo. Może nie wygrają tak wysoko, ale na pewno będą faworytami do zwycięstwa różnicą kilku punktów. Jeśli tak się stanie, to Sparta będzie na minusie.

Kolejny minus to wynik niedzielnego meczu w Lublinie. 52:38 dla Motoru sprawia, że Sparcie będzie raczej ciężko o punkt bonusowy.

Jazda bez Woffindena może ich dobić



Następnym problemem będzie jazda bez Woffindena w dwóch następnych meczach. Spotkanie w Lublinie pokazało, że tego zawodnika nie da się zastąpić. ZZ-tka nie rozwiązuje sprawy, a kupić (wypożyczyć) nie ma kogo. Żaden ambitny żużlowiec nie podpisze kontraktu ze Spartą na dwa mecze. Poza wszystkim nie ma na rynku nikogo tak naprawdę godnego uwagi.

Bez Woffindena, Sparta może stracić szansę na bonusa z Fogo Unią i Eltrox Włókniarzem. Poza wszystkim nie ma gwarancji, że bez Anglika wygra którekolwiek z tych spotkań. Łatwo jej nie będzie.

Jak się patrzy na Motor, który miał być piąty, to sprawa jest poważna, a jazda Sparty w czwórce nie jest niemożliwa, ale mocno zagrożona. Zwłaszcza że Stal wydaje się poza zasięgiem, a Unia z Włókniarzem zaczynają się powoli ogarniać.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź