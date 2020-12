Wielu leszczyńskich kibiców wciąż nie może pogodzić się z odejściem Bartosza Smektały z macierzystej Fogo Unii. Były mistrz świata juniorów dość niespodziewanie przeniósł się do Eltrox Włókniarza Częstochowa. Mówi, że dostał fajną ofertę finansową, ale to nie zdecydowało o tym, że zmienił klub. Był inny powód.

Za Bartoszem Smektałą udany debiut w roli seniora. 22-latek był pewnym punktem Fogo Unii Leszno i w znaczącym stopniu przyczynił się do zdobycia przez zespół złotego medalu DMP. Nic nie wskazywało na to, że drogi młodego żużlowca i "Byków" rozejdą się tak szybko. Smektała postanowił jednak przenieść się do Eltrox Włókniarza Częstochowa.

O zawodnika walczyła praktycznie cała żużlowa Polska. Smektała przekonuje, że o wyborze nowego klubu nie zdecydowały pieniądze, bo miał lepsze oferty niż ta z Częstochowa. Opowiedział o tym na łamach Tygodnika Żużlowego. - To nie była wcale najlepsza finansowo oferta, jaką dostałem. Choć oczywiście też bardzo dobra i z Częstochowy dostałem naprawdę dobre warunki. Przekonały mnie jednak głównie plany tego klubu i pomysł na drużynę. To była męska, fajna rozmowa z panem prezesem Michałem Świącikiem. Klub z ambicjami, z potencjałem i taki, który chce walczyć o medale. Do tego wbrew pozorom mamy bardzo młody skład, dlatego może to fajnie wyglądać w przyszłym sezonie - oznajmił.

Wiele osób do teraz zastanawia się, dlaczego 22-latek zdecydował się na opuszczenie swojej macierzystej drużyny, gdzie miał praktycznie wszystko. Jeżeli nie zadecydowały pieniądze, to co przyczyniło się do takiej, a nie innej decyzji? - Częstochowa to miejsce, gdzie chcę się jeszcze lepiej rozwinąć. To była jedna z opcji, dlaczego zdecydowałem się na ten transfer. Chcę się teraz sprawdzić na "obcej" ziemi - wyjaśnił.

Odejście z Fogo Unii nie oznacza tego, że nagle zawodnik zapomni o swoim rodzimym klubie. Co ciekawe, były najlepszy młodzieżowiec globu już teraz rozmyśla o powrocie do Leszna. - Obaj z Dominikiem Kuberą wychowaliśmy się w Lesznie i Unii zawdzięczamy bardzo wiele. Mamy wiele wspomnień, sukcesów i na pewno fajnie byłoby wrócić do Leszna, ale już z taką mocniejszą pozycją niż do tej pory. Chcemy wyeliminować wszelkie wątpliwości i znaki zapytania, żebyśmy obaj byli lepszymi zawodnikami niż teraz. Przynajmniej ja tak to widzę - zakończył.

Zarówno prezes Michał Świącik, jak i sami fani Eltrox Włókniarza z nowym nabytkiem częstochowskiego klubu wiążą ogromne nadzieje. Jeżeli wychowanek klubu z Wielkopolski świetnie zaaklimatyzuje się w nowym miejscu, drużyna z Częstochowy może mieć zawodnika na lata. Niewątpliwie przyszły rok będzie dla niego jednym z najważniejszych w całej karierze.