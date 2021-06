Żużel. PGE Ekstraliga. Awizowane składy na mecz w Lublinie. Karczmarz na stałe wygryzie Birkemose?

Stanisław Chomski od początku sezonu jak tylko może stara się zapewnić jednakowe warunki rozwoju dla swoich zawodników do lat 24. Od kwietnia Marcus Birkemose i Rafał Karczmarz dostali już po kilka szans. Problem w tym, że żaden z nich nie zachwyca. W ostatnim czasie zarówno Polak, jak i Duńczyk jeżdżą na zmianę, nie robiąc przy okazji wielkiej furory.

Aktualnie w lepszym położeniu wydaje się być wychowanek Stali. Rafał Karczmarz ma za sobą dwa rewelacyjne spotkania w barwach SpecHouse PSŻ-u Poznań, w których otarł się o komplet punktów. Ponadto kilka "oczek" zabrakło mu do awansu do finałowego turnieju indywidualnych mistrzostw Polski, co w środowisku uznano by za nie lada sensację. Jego młodszy kolega z zespołu nie może zaliczyć tegorocznych rozgrywek do udanych. Nie dość, że nie jeździ regularnie, to na dodatek chyba przegrywa z presją i kolekcjonuje zero za zerem.

Nic więc dziwnego, że w awizowanym zestawieniu na niedzielny pojedynek w Lublinie pojawił się właśnie Rafał Karczmarz. Nasz rodak na obiekcie przy Alejach Zygmuntowskich przyzwoicie spisał się już rok temu, kiedy uzbierał aż 6 punktów z bonusem. Co prawda gorzowianie ten mecz przegrali, ale ówczesny junior był jednym z najjaśniejszych ogniw gości. Z pewnością Stanisław Chomski liczy na to, że historia zatoczy koło i 22-latek zakręci się wokół podobnego wyniku.

Dobry występ Polaka najprawdopodobniej pogrąży Marcusa Birkemose, któremu piekielnie ciężko będzie odbić miejsce w składzie. Głosy kibiców i ekspertów są podzielone. Jedni wolą inwestować w znacznie młodszego Duńczyka, a drudzy najchętniej stawialiby na wychowanka w postaci Rafała Karczmarza.

W składzie przyjezdnych obyło się bez większych zaskoczeń. Po numerem szesnastym fanom zgromadzonych na trybunach zaprezentuje się Dominik Kubera. Lubelscy kibice liczą na przełamanie 22-latka, który wyraźnie przygasł po kapitalnym początku sezonu.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów:

Motor Lublin: 9. Grigorij Łaguta, 10. Krzysztof Buczkowski, 11. Jarosław Hampel, 12. Mark Karion, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Rafał Karczmarz, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Jasiński, 7. Kamil Nowacki

Początek meczu w niedzielę 20 czerwca o godzinie 19:15.

