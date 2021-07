Żużel. PGE Ekstraliga. Apator – Motor na papierze. Druga linia zadecyduje o zwycięstwie

Mecz eWinner Apator Toruń - Motor Lublin oczami Jacka Frątczaka

Krajowi seniorzy. Paweł Przedpełski - Adrian Miedziński (eWinner Apator Toruń) vs Jarosław Hampel - Krzysztof Buczkowski (Motor Lublin) 4:2

Ze względu na to, że będzie to mecz rozgrywany w Toruniu - nieco zaryzykuję. Postawiłbym teorię, że jeśli chodzi o Polaków, niewielką przewagę ma eWinner Apator. Doskonale wiemy jaka jest różnica mocy Adriana Miedzińskiego w meczach domowych, a na wyjazdach. Na Motoarenie to jest naprawdę solidny zawodnik. Paweł Przedpełski jedzie z kolei równy i dobry sezon. W przypadku gości oczywiście możemy spodziewać się dobrego występu Jarosława Hampela, ale z Krzysztofem Buczkowskim bywa różnie.

Obcokrajowcy. Jack Holder - Chris Holder (eWinner Apator Toruń) vs Mikkel Michelsen - Grigorij Łaguta (Motor Lublin) 2:4

Od razu nasuwa się tu pytanie, w jakiej dyspozycji będzie Jack Holder. Jego starszy brat niezależnie od miejsca, gdzie rozegrany jest mecz, szału nie jedzie. Widzę więc minimalną przewagę Motoru. Mikkela Michelsena napędził sukces w indywidualnych mistrzostwach Europy. Grigorij Łaguta czuje się w Toruniu zazwyczaj bardzo dobrze. Uważam, że zwłaszcza Rosjanin będzie mocnym ogniwem gości i zapunktuje naprawdę solidnie.

U24. Robert Lambert (eWinner Apator Toruń) vs Dominik Kubera (Motor Lublin) 4:2

Z całą moją sympatią do Dominika Kubery, muszę powiedzieć, że Robert Lambert to jest lider. Polak będzie się musiał mocno spiąć, żeby nie było jeszcze gorzej niż postawione przeze mnie 4:2 dla Torunia. Wychowanek Unii trochę punktów traci w tym sezonie, a szczególnie na wyjazdach.

Juniorzy. Krzysztof Lewandowski - Kamil Marciniec (eWinner Apator Toruń) vs Wiktor Lampart - Mateusz Cierniak (Motor Lublin) 1:5

Tutaj nie ma wątpliwości. Przewaga przyjezdnych jest kolosalna.

Wnioski:

Wynik tego meczu zakręci się w okolicach remisu. Z całą pewnością czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. O zwycięstwie jednej bądź drugiej decyzji będzie decydowała przede wszystkim dyspozycja drugiej linii.

O formę liderów jestem spokojny. W szeregach gospodarzy wiele będzie zależało od Jacka Holdera. Jeżeli doszedł do siebie po wtorkowym upadku i pojedzie na swoim poziomie, to eWinner Apator powinien powalczyć o zwycięstwo.

Po przeciwnej stronie barykady różnicę mogą robić juniorzy. Myślę, że lubelski duet spokojnie wykręci wynik w granicach 8-9 punktów na plus w stosunku do torunian. W Motorze rywalom będą musieli postawić się przede wszystkim Polacy w postaci Jarosława Hampela, Dominika Kubery oraz Krzysztofa Buczkowskiego.

Na dzisiaj lekko wskazuję jednak na Lublin, ale rozstrzygnięcie tego spotkania w każdą stronę nie będzie niespodzianką.