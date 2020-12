Internet obiegły zdjęcia pozornie wyglądające na wykonane w Laponii, a tak naprawdę zostały one „pstryknięte” w województwie lubuskim. Bohaterami fotografii są święty Mikołaj i jego elfy. W rolę ulubieńca dzieci z całego świata wcielił się Andrzej Huszcza, a jego pomocników odegrali wychowankowie Falubazu Zielona Góra na czele z Piotrem Protasiewiczem i Patrykiem Dudkiem.

Zdjęcia oprócz świątecznego charakteru mają także wyraźną symbolikę. Legenda Falubazu, "niezniszczalny i niezatapialny" Andrzej Huszcza został wszak po zakończeniu kariery zawodniczej trenerem młodzieży w swoim macierzystym klubie. To właśnie spod jego ręki wyszli uczestniczący w sesji jako żółto-biało-zielone elfy żużlowcy: Patryk Dudek, Nille Tufft, Mateusz Tonder, Jakub Osyczka, Damian Pawliczak i Fabian Ragus. Piotr Protasiewicz, kapitan drużyny, to także wychowanek zielonogórskiej szkółki, jednak dużo bardziej doświadczony. On miał jeszcze okazję ścigać się w lidze ramię w ramię z obecnym szkoleniowcem.

- Chcieliśmy przygotować coś nowego. Sesję, w jakiej żużlowcy nie brali jeszcze udziału. Zadanie nie było łatwe, dlatego też o pomoc zwróciliśmy się do osób od fotograficznych zadań specjalnych w Zielonej Górze. Z DB TEAM czyli Aleksandrą Łupkowską i Dariuszem Biczyńskim współpracujemy już od kilku sezonów. Od trzech lat odwiedzamy jego studio na przedsezonowej sesji zdjęciowej. Tym razem spotkaliśmy się w nieco innej aranżacji. Wspólnie z Darkiem, Olą oraz kursantami Lubuskiej Akademii Fotografii udało nam się w ich studiu stworzyć wyjątkową atmosferę. Pomogło to naszym zawodnikom jeszcze bardziej poczuć magię świąt, co natomiast przełożyło się na świetną współpracę i przepiękne zdjęcia, które kibice będą mogli zobaczyć już za kilka dni - mówił oficjalnej stronie Falubazu prezes klubu Wojciech Domagała.

- Sesje z żużlowcami Falubazu to dla mnie zawsze spore wyzwanie. Wszyscy wiemy, jak ważni są oni dla całego miasta i regionu. Na szczęście współpraca z zawodnikami to czysta przyjemność. Wielu z nich to moi dobrzy znajomi, a to sprawia, że mogą się poczuć w studiu bardzo swobodnie. Mam wrażenie, że udało nam się osiągnąć ciekawy efekt, nie tylko pokazać magię świąt, ale przede wszystkim atmosferę między nimi. Chłopaki pokazali, że jako wychowankowie zielonogórskiego klubu tworzą świetną paczkę. To może zaprocentować w trakcie sezonu na torze. Trzymamy za nich mocno kciuki - dodał Dariusz Biczyński, współautor świątecznych zdjęć zielonogórskich żużlowców.

Zdjęcie Andrzej Huszcza jako Mikołaj i drużyna Falubazu przebrana za elfy / Falubaz.com / materiały prasowe

