Żużel. Paweł Przedpełski z dziką kartą na Grand Prix w Toruniu

Dla Pawła Przedpełskiego sezon 2021 jest jak piękny, niekończący się sen. Wychowanek Apatora najpierw po kilku latach przerwy powrócił do macierzystego klubu, a następnie okazał się jego liderem. Jakby tego było mało, 26-latek odnosił sukces za sukcesem w turniejach indywidualnych. Dobrą passę naszego rodaka zwieńczył Grand Prix Challenge w Żarnowicy. Polak na Słowacji triumfował w całych zawodach i awansował do przyszłorocznego cyklu indywidualnych mistrzostw świata.

To nie koniec dobrych wieści. Dzisiejszego poranka Paweł Przedpełski otrzymał od organizatorów dziką kartę na dwa turnieje Grand Prix w Toruniu. Dla zawodnika będzie to wyjątkowa chwila, ponieważ ostatni raz w tego typu imprezie wystąpił w sezonie 2017. Ponadto żużlowiec eWinner Apatora otrzyma niepowtarzalną okazję do luźnego sprawdzenia się na tle najlepszych przed nadchodzącym sezonie w gronie elity.

Reklama

Poza 26-latkiem z biało-czerwoną flagą na plastronie pojadą również Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak. Kibice szczególnie liczą na pierwszego z nich, przed którym ogromna szansa na trzeci z rzędu złoty medal.