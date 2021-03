W środę Paweł Miesiąc na łamach Radia Lublin potwierdził, że rozwiązał kontrakt z Unią Tarnów. Zawodnik jest obecnie w trakcie poszukiwania nowego pracodawcy. Jednym z wyjść dla niego może być powrotu do Motoru.

Przed sezonem Unia dokonała kilku ciekawych wzmocnień. Jednym z nich było zakontraktowanie 35-letniego Pawła Miesiąca, który chciał odzyskać równowagę po ubiegłorocznych przeżyciach, kiedy to rywalizował w Motorze o skład z Jakubem Jamrogiem. Unia liczyła z kolei na pozyskanie wartościowego żużlowca, dzięki czemu drużyna powalczy o wysokie cele.

Jeszcze przed pierwszym meczem drogi obu stron się rozeszły. Miesiąc poinformował o odejściu z klubu oraz szukaniu nowego pracodawcy. Powodem takiego stanu mogą być problemy z wypłatą wynagrodzenia. Unia Tarnów dostała trochę mniejsze pieniądze z Grupy Azoty niż rok temu, więc pewnie musi oszczędzać, a już na pewno jej to nie zaszkodzi. Zresztą jest nadwyżka polskich seniorów, więc utrata Miesiąca nie oznacza, że nie będzie miał kto jechać.

Choć rozbrat Miesiąca z Unią jest dla wielu szokiem, to jednak temat przewijał się od dłuższego czasu. Już jakiś czas temu informowaliśmy, iż jeden z prezesów klubu dał dwóm swoim podopiecznym wolną rękę w poszukiwaniu innego zespołu. Chodziło o Unię, która ostatecznie rozstała się z jednym z zawodników.

Co dalej z Miesiącem? Jednym z wyjść dla niego może być powrót do Motoru. Mówi się o takiej możliwości. Dla Motoru byłoby to jakieś zabezpieczenie, bo jednak nie wiadomo, jak będzie spisywał się Krzysztof Buczkowski. Z formą Jarosława Hampela po zakażeniu koronawirusem też może być różnie.