Żużel. Patryk Dudek przeżywa kryzys. Oni dalej w niego wierzą

- Co się stało z Patrykiem Dudkiem? - pytają się od wielu miesięcy kibice KS Apatora. Polak przychodził przecież do Torunia w 2022 jako potencjalny lider zespołu, ale do teraz nie potrafi ustabilizować swojej dyspozycji. Zamiast zawodnika klasy światowej, przypomina bardziej typowego ligowca. Raz pojedzie świetnie, innym razem gorzej. Niezbyt okazałe wyniki 31-latek notuje nie tylko w PGE Ekstralidze. Bohater naszego tekstu po mizernym sezonie wyleciał też z elitarnego cyklu Speedway Grand Prix, w klasyfikacji generalnej zajmując odległe dziesiąte miejsce.