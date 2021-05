Miniony rok przyniósł Patrykowi Dudkowi spory zawód. Uraz nogi przeszkodził mu w skutecznej walce o mistrzostwo świata. Ba stracił on nawet miejsce w cyklu Grand Prix. Zawodnik ma jednak szansę powetować straty, gdyż znalazł się na liście SEC Challenge, w którym może zdobyć przepustkę do rywalizacji o mistrzostwo Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Wilki liderem. Miesiąc po laniu w Rybniku INTERIA.TV

Reklama

Gdy mowa o Dudku i Grand Prix, głównie na myśl przychodzi sezon 2017. Wtedy to wychowanek Falubazu Zielona Góra zapisał się w historii polskiego żużla jako kolejny srebrny medalista indywidualnych mistrzostw świata. Co ważne, był to dla niego debiutancki sezon wśród elity.



Reklama

W kolejnych latach żużlowiec nie bił się już o najwyższe cele. W 2018 roku zajął on 9. miejsce w klasyfikacji generalnej, lecz utrzymanie w GP zapewniła mu stała dzika karta. Sezon później Dudek sportowo się obronił, kończąc rywalizację na 8. pozycji. 2020 rok to kolejne rozczarowanie. Podczas piątkowych zmagań w Gorzowie zawodnik już w pierwszym starcie nabawił się urazu nogi, przez co finalnie wystąpił jedynie w dwóch biegach, natomiast dzień później w ogóle nie pojawił się pod taśmą. Później lider Falubazu nie zdołał odrobić strat.

Czas na nowy start?

Dudek nie musi mieć jednak rozbratu z indywidualnymi zmaganiami. Bydgoszczanin pojawił się na liście SEC Challenge, które 22 maja odbędzie się w Pardubicach. Z kwalifikacji do walki o mistrzostwo Europy awansuje pięciu najlepszych zawodników. Patrząc na stawkę zmagań, niespełna 29-latek nie powinien mieć problemu z osiągnięciem czołowych lokat. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Polak jest zdecydowanym faworytem nadchodzącej rywalizacji.

W stawce znajdzie się jeszcze jeden polski reprezentant - Jakub Jamróg. Szansę udowodnienia swojej wartości otrzyma także kilku zawodników, prezentujących ostatnio dobrą formę. Aleksander Łoktajew obecnie jest liderem Orła Łódź, a także w 2020 roku otarł się o Grand Prix. Wadima Tarasienko już teraz z kolei przymierza się do Ekstraligi. Zawody będą także dobrym sprawdzianem dla Daniela Bewleya, który na razie nieco zawodzi w barwach Betard Sparty Wrocław.



Lista startowa SEC Challenge (za oficjalna stroną SEC):

1. Timo Lahti

2. Nicolas Covatti

3. Wadim Tarasienko

4. Andrzej Lebiediew

5. Aleksandr Łoktajew

6. Patrick Hansen

7. Siergiej Łogaczow

8. Jakub Jamróg

9. Kai Huckenbeck

10. David Bellego

11. Erik Riss

12. Jacob Thorsell

13. Josef Franc

14. Daniel Bewley

15. Pontus Aspgren

16. Patryk Dudek

...

17. Eduard Krcmar

18. Hynek Stichauer

Stawka zmagań jest wysoka. Pięciu najlepszych dołączy do Roberta Lamberta, Nickiego Pedersena, Leona Madsena, Bartosza Smektały i Mikkela Michelsena w walce o mistrza SEC. Listę głównego cyklu uzupełnią zawodnicy, którzy otrzymają dzikie karty. Tak jak przed rokiem, tak i tym razem triumfator wywalczy sobie miejsce w przyszłorocznym Grand Prix, zatem dla samego Dudka pojawia się zatem szansa szybkiego powrotu do elity. Mistrza Europy wyłonią cztery turnieje: w Bydgoszczy (12 czerwca), w Gustrow (26 czerwca), w Gdańsku (3 lipca) oraz w Rybniku (10 lipca).

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź