Żużel. Patrick Hansen wraca do zdrowia. Robi niesamowite postępy

Patrick Hansen wraca do zdrowia po kontuzji kręgosłupa odniesionej w sierpniu zeszłego roku. Duńczyk trenuje kilka godzin dziennie i nadal ma jeden jasny cel - wrócić na motocyklu już na wiosnę. Do tego jeszcze daleka droga, choć gołym okiem widać progres. To może być jeden z najgłośniejszych powrót do żużla po kontuzji w historii tej dyscypliny. - Spokojnie, nie spiesz się - przestrzegają kibice.