Patrick Hansen może okazać się jednym z odkryć przyszłorocznych rozgrywek eWinner 1. Ligi. Utalentowany Duńczyk dołączył do Arged Malesa TŻ Ostrovii, a w podjęciu decyzji pomógł mu koronawirus. Zawodnik pierwszą ligę będzie traktował jak Grand Prix.

22-letni żużlowiec ma za sobą najlepszy sezon w swojej dotychczasowej karierze. Jego rewelacyjne występy w 2. Lidze Żużlowej w barwach RzTŻ Rzeszów zaowocowały przejściem na zaplecze PGE Ekstraligi. Usługami zawodnika zainteresowana była przede wszystkim Arged Malesa TŻ Ostrovia i to właśnie jej barwy już za kilka miesięcy przywdzieje młody jeździec.

Hansen na brak ofert nie mógł narzekać. Swoje trzy grosze dołożyła jednak pandemia koronawirusa. Wielu żużlowców do dziś odczuwa jej negatywne skutki. 22-latkowi pomogła z kolei w podjęciu bardzo ważnej decyzji. - Kiedy zaczęła się ta cała sytuacja związana z koronawirusem, byłem w Ostrowie, więc było sporo czasu, żeby się zadomowić. Teraz to już dla mnie praktycznie dom - oznajmił w wywiadzie dla Tygodnika Żużlowego.

Do rozpoczęcia nowego sezonu pozostało jeszcze kilka miesięcy. Dla wielu zawodników to doskonały okres na podreperowanie swojej formy fizycznej i czas na przygotowanie się do startów. Niektórzy mają jednak inne priorytety i muszą podjąć się niezbędnej pracy. Do tego grona należy młody Duńczyk. - Podczas zimowej przerwy jestem w Danii, mam pracę na pół etatu, odwiedzam sponsorów, pracuję przy sprzęcie i oczywiście spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi - odparł Hansen.

Przed reprezentantem kraju Hamleta największe wyzwanie w jego dotychczasowej karierze. 22-latek jeszcze nigdy nie miał okazji rywalizować na zapleczu PGE Ekstraligi. Dodatkowo do eWinner 1. Ligi dołączyło wiele klasowych nazwisk. - Jak każdej zimy przygotowuję się do sezonu tak, jakbym startował w Grand Prix. Bardzo lubię pracę przy sprzęcie, robię wszystko, żeby znaleźć najmniejsze szczegóły i idealnie wszystko dopracować. W silnikach planuję wprowadzić pewne zmiany, ale nie wiem, czy mi to pomoże, bo dopiero dowiem się tego na torze - zakończył.

Nowy klub utalentowanego żużlowca stać niewątpliwie na wiele. W składzie Agred Malesa TŻ Ostrovii znalazł się między innymi Oliver Berntzon, czyli stały uczestnik cyklu Speedway Grand Prix. Jednym z liderów zespołu będzie Nicolai Klindt, który w sezonie 2020 odjechał nawet jeden mecz w najlepszej lidze świata. Patrick Hansen o skład powalczy z dwukrotnym młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski - Danielem Kaczmarkiem.