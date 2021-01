​Żużel. Patrick Hansen. Duńczyk, który pokochał Polskę. Za kilka miesięcy chce być mistrzem Europy

Patrick Hansen to jeden z najbardziej charakterystycznych zawodników jeżdżących na polskich torach. Duńczyk tak upodobał sobie nasz kraj, że postanowił w nim zamieszkać. Ponadto w ekspresowym tempie nauczył się języka. Żużlowiec wszystko zawdzięcza swojej wybrance, ale nie zapomina o sporcie. Za kilka miesięcy chce zostać mistrzem Europy.





Za utalentowanym zawodnikiem najlepszy sezon w karierze. Jego świetna postawa na drugoligowych torach w barwach RzTŻ Rzeszów zaowocowała kontraktem w eWinner 1. Lidze. Z pewnością walczyło o niego mnóstwo klubów, jednak postanowił wybrać Ostrów. Co ciekawe, żużlowiec mieszka w tym mieście. To jednak nie wszystko. 22-latek płynnie posługuje się językiem polskim, co z pewnością wielu kibiców może wprawić w osłupienie.

- Uczy mnie przede wszystkim moja dziewczyna, która nie lubi rozmawiać po angielsku. Uczę się już kilka lat, jednak ubiegły rok był chyba najbardziej intensywny. Tutaj przecież mieszkam i cały czas słyszę ten język, więc muszę także w nim mówić. Ponadto sporo osób w Polsce nie zna angielskiego i ciężko się dogadać. Jest to także dobre dla mojej kariery, ponieważ w środowisku jest naprawdę dużo Polaków. Nauka waszego języka jest bardzo trudna, ale jak człowiek coś bardzo chce, to wszystko jest do zrobienia. Trzeba cały czas walczyć - mówi reprezentant Arged Malesa TŻ Ostrovii w wywiadzie dla PZM TV.

Znakomite występy reprezentanta kraju Hamleta zostały zauważone także w jego ojczyźnie. Patrick Hansen znalazł się na liście powołanych żużlowców do kadry Danii i w związku z tym na 2021 rok stawia sobie bardzo ambitne cele. - Chcę jak najlepiej spisywać się w lidze polskiej i duńskiej. Dodatkowo jestem reprezentantem Danii do lat 23 i mam nowe możliwości. Chcemy zostać mistrzami Europy w tej kategorii wiekowej. To jest mój plan - dodaje.

Skład Arged Malesa TŻ Ostrovii zbudowano z myślą o awansie do fazy play-off eWinner 1. Ligi. W jednym zespole z Duńczykiem będą się ścigać tacy zawodnicy jak Nicolai Klindt, czy stały uczestnik cyklu Speedway Grand Prix - Oliver Berntzon. W tak mocnej ekipie 22-latek nie startował jeszcze nigdy. Pomimo tego, bezproblemowo zaaklimatyzował się już w nowym miejscu i przygotowuje się do rozgrywek. - Znam już prawie wszystkich. Koledzy z drużyny są naprawdę w porządku i panuje tutaj dobra atmosfera. Cieszę się, że mogę tu być. Jeśli chodzi o treningi, to są one coraz bardziej intensywne, ale to mi sprzyja. Lubię taki wysiłek - zakończył Hansen.

