Żużel. Pandemia wypacza walkę o tytuły?

Przemysław Półgęsek Żużel

W czarnym sporcie coraz rzadziej spotykamy się z jednodniowymi finałami zawodów indywidualnych. Walka o tytuł mistrza świata, Europy, a nawet najlepszego młodzieżowca globu odbywa się w cyklach składających się z kilku turniejów. Wszystko po to, by ostateczny wynik był jak najbardziej sprawiedliwy. To słuszna idea, jednak nieco zatracona w czasach pandemii.

