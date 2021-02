Żużel. Oświadczenie Stali Gorzów w sprawie wydarzeń na Teneryfie. O kim mówiła recepcja?

Moje Bermudy Stal Gorzów cztery dni po naszej publikacji dotyczącej zgrupowania drużyny na Teneryfie opublikowała oświadczenie. Klub prezentuje maila od dyrektora Hotelu Santiago Barcelo, który przeprasza za zamieszanie związane z informacjami, jakie ukazały się w polskich mediach. Dyrektor zapewnia, że szef recepcji nie podał danych osób, które zakłócały porządek.

Przypomnijmy, że w środę 24 lutego napisaliśmy o zgrupowaniu Moje Bermudy Stali na Teneryfie, gdzie żużlowcom towarzyszyli działacze i sponsorzy. Dodaliśmy, że o zachowaniu działaczy mówi się teraz najwięcej. Choćby o tym, że prezes Marek Grzyb nie został wpuszczony a pokład samolotu, a radny Jerzy Synowiec napisał na Facebooku, że "u szefa akcji stwierdzono brak kontaktu z otoczeniem". Informowaliśmy też o tym, że dyrektor Tomasz Michalski wrócił przed czasem, zaznaczając, że z naszych informacji wynika, że to mogło mieć związek z jego nieodpowiednim zachowaniem.

Zarówno pan Grzyb, jak i pan Michalski nie chcieli odpowiedzieć na nasze pytania, choć się z nimi kontaktowaliśmy. Do sprawy odniósł się jednak szef recepcji hotelu Santiago Barcelo, pan Antonio R. Plasenci, którego zapytaliśmy wprost, co wynika z treści naszego maila, o Stal Gorzów i o to, czy były skargi na zachowanie gości z tej konkretnej grupy. Odpowiedź pana z recepcji prezentujemy raz jeszcze poniżej.

- Była część grupy, która nie przestrzegała zasad. Niektórzy w nocy wyrzucali rzeczy z balkonu. Faktycznie zadzwoniliśmy do kogoś z grupy, aby z nimi porozmawiać. Ten ktoś odpowiedział nam: nie dzwoń do mnie już, zadzwoń na policję. Mieliśmy wiele skarg od innych klientów, którzy mieli pokoje obok tych, w których była wspomniana przeze mnie grupa - czytamy w mailu od Antonio R. Plasenci.

Stal w oświadczeniu sugeruje, że ktoś coś pomylił, że źle zrozumiał. Jednak mamy całą sprawę udokumentowaną. Szef recepcji otrzymał konkretne pytanie o Stal Gorzów i do tego się odnosił.

