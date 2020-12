Ostatnie tygodnie to wysyp dobrych informacji dla kibiców Arged Malesa TŻ Ostrovii Ostrów. Zespół wzmocnił się ciekawymi zawodnikami i za parę miesięcy powalczy o awans do PGE Ekstraligi. Ponadto na koszt miasta zostanie wyremontowany warsztat młodzieżowców. Ta inwestycja jest o tyle ważna, że Ostrovia ma naprawdę dobrych juniorów. Zaplecze za 300 tysięcy złotych powinno im pomóc w osiąganiu wyników.

Drużyna z Ostrowa się rozwija. W klubie widoczny jest coraz większy profesjonalizm. Ostatnie ruchy transferowe pozwalają kibicom realnie myśleć nawet o awansie do PGE Ekstraligi. Do ekipy dołączył przecież między innymi stały uczestnik cyklu Grand Prix - Oliver Berntzon. Ponadto udało się zatrzymać Nicolaia Klindta, doszedł też dwukrotny młodzieżowy mistrz Polski - Daniel Kaczmarek. Brak udziału w fazie play-off, z tym składem, będzie można uznać za porażkę.

W Arged Malesa TŻ Ostrovii ujrzymy również jednych z najlepszych juniorów w całej lidze. Choćby Sebastiana Szostaka. 17-latek w kończącym się właśnie roku triumfował w prestiżowym Łańcuchu Herbowym oraz zajął drugie miejsce w Brązowym Kasku, czyli najbardziej prestiżowym turnieju dla zawodników do lat 19. W klubie wiążą z nim ogromne nadzieje. Zestawienie młodzieżowców uzupełniają Kacper Grzelak, Jakub Krawczyk oraz Jakub Poczta.

Za dobrą postawę w sezonie 2020, młodzi zawodnicy z Ostrowa otrzymali wyjątkową nagrodę. Projekt pod nazwą "Warsztat żużlowy dla młodzieżowców TŻ Ostrovia" znalazł się w czołówce szóstej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że miasto w całości sfinansuje rozbudowę budynku, dzięki której juniorzy będą mogli pracować nad sprzętem w dużo lepszych warunkach. Klub zaoszczędzi na tym łącznie 300 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje takie przedsięwzięcie.

- Teraz to już będę ekstraligowe warunki. To ogromny sukces ostrowskiego żużla. Zawsze mówiło się, że na żużel chodzą mieszkańcy powiatu ostrowskiego. To głosowanie udowadnia, że żużel kochają ostrowianie, którzy mogli głosować w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim. Wielkie słowa podziękowania dla każdego, kto oddał głos i namówił do tego samego swojego znajomego - oznajmił na stronie klubowej Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrovia.

Postawa młodzieżowców może okazać się kluczowa w nadchodzącym sezonie eWinner 1. Ligi. Na papierze to właśnie zespół z Wielkopolski ma jednych z najlepszych juniorów w stawce. Po piętach ma deptać im między innymi PGG ROW Rybnik. O wszystkim zadecydują niuanse. Rozbudowa warsztatu może więc przechylić szalę na korzyść Arged Malesa TŻ Ostrovii.

Zdjęcie Juniorzy Ostrovii: Kacper Grzelak, Sebastian Szostak / Wojciech Szubartowski / Newspix