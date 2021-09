Żużel. Orzeł Łódź zaczyna budowę składu. Juniorzy nigdzie się nie wybierają

Klub z Łodzi ma za sobą naprawdę solidny sezon. Co niektórzy eksperci skazywali ich na porażkę i walkę o utrzymanie, a tymczasem drużyna zapewniła sobie spokojny ligowy byt, pokonując przy okazji kilka silniejszych na papierze ekip. Taki a nie inny obrót spraw to zasługa przede wszystkim młodych zawodników. Pierwsze skrzypce w zespole grał Brady Kurtz, a imponujący progres zaliczył Luke Becker.

Nie można zapominać także o dobrej postawie juniorów, a zwłaszcza Mateusza Dula, który w końcu uwolnił drzemiący w nim potencjał. Nic więc dziwnego, że działacze już teraz postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i przedłużyć umowę z utalentowanym młodzieżowcem. Poza nim w klubie pozostaną także Aleksander Grygolec i Jakub Sroka. Oznacza to, iż Orzeł problemy z najmłodszymi reprezentantami ma w zasadzie z głowy.

Kończący się właśnie tydzień przynosi dla łódzkich kibiców same dobre informacje. Zaledwie kilka dni temu klub poinformował o pozostaniu Adama Skórnickiego na kolejny rok, a ponadto Witold Skrzydlewski coraz chętniej mówi o możliwym awansie do PGE Ekstraligi. Z pewnością to nie koniec dobrych wieści dla fanów, którzy na razie muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na pierwsze doniesienia związane z seniorami.