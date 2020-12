​Żużel. Orzeł Łódź. Witold Skrzydlewski od lat utrzymuje klub przy życiu. Jason Doyle wypłynął tam na szerokie wody

Orzeł Łódź od wielu sezonów jest solidnym klubem na pierwszoligowym froncie. Wszystko dzięki Witoldowi Skrzydlewskiemu. Gdyby nie główny sponsor, to w tym mieście od dawna nie byłoby żużla. Biznesmen wykłada kasę z własnej kieszeni, a w dodatku potrafi znaleźć "perełki". Właśnie w zespole z centralnej części Polski na szerokie wody wypłynął Jason Doyle, mistrz świata z 2017 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Powiększyć PGE Ekstraligę, czy nie. WIDEO INTERIA.TV

Największe sukcesy

Reklama

Choć żużel w Łodzi pojawił się już w latach czterdziestych XX wieku, drużyny z tego miasta startowały pod różnymi nazwami, to jednak sukcesów nigdy nie było. Weźmy pod lupę funkcjonowanie klubu KŻ Orzeł, czyli czas od 2005 roku. Łodzianie pojawili się na drugoligowych torach w sezonie 2006. Cztery lata później - 2010 - wygrali rozgrywki, co równało się z awansem do wyższej ligi, w której są do dziś. Orzeł dzięki Witoldowi Skrzydlewskiemu stał się solidnym ośrodkiem - to chyba największy sukces tego klubu, biorąc pod uwagę to, że czarny sport w innych miastach znikał z żużlowej mapy. A w Łodzi za rządów biznesmena, przyszłość tego sportu nie była zachwiana.

Klub z centralnej części Polski dwukrotnie zajął drugie miejsce na zapleczu PGE Ekstraligi. Chodzi o sezony 2014 i 2016, kiedy łodzian prowadził doświadczony Lech Kędziora. Orzeł do elity jednak się nie dostał, pomimo solidnych występów w ostatniej dekadzie. Kto wie, co przyniesie przyszłość.

Najważniejsze daty

2006 - Jak już napisaliśmy, KŻ Orzeł powstał w 2005 roku, ale dopiero w sezonie 2006 wystartował po raz pierwszy w zmaganiach ligowych.

2010 - Awans do I ligi.



2014 - Przed sezonem 2014 prezesem łódzkiego klubu został Witold Skrzydlewski (wcześniej - bo od 2006 roku - był głównym sponsorem). Biznesnem obecnie ponownie pełni rolę "tylko" - i oczywiście aż - głównego sponsora Orła.

2016 - Klub został odznaczony przez Radę Miejską w Łodzi Odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

2019 - Orzeł zajął ostatnie miejsce na pierwszoligowych torach, jednak w zmaganiach udział wzięło tylko siedem drużyn. Nikt bezpośrednio nie spadał, a żużlowcy prowadzeni wtedy przez Lecha Kędziorę pokonali w barażach PSŻ Poznań i zachowali ligowy byt, dzięki czemu wciąż startują w eWinner 1. Lidze.

Najważniejsi zawodnicy

Wielkich sukcesów w Łódzi nie odnotowano, lecz jeździli tam naprawdę znani zawodnicy. W tym miejscu przede wszystkim należy wymienić Sama Ermolenkę, mistrza świata z 1993 roku (lata 1995-1996 oraz 1999-2000), Freddiego Erikssona (2005-2010), Hansa Andersena (2015-2020), Rory'ego Schleina (2013, 2015-2016 oraz 2019). Doskonałe wyniki wykręcali w najniższej klasie rozgrywkowej bracia Simon i Henrik Gustafssonowie, a w barwach Orła na szerokie wody wypłynął mistrz świata z 2017 roku - Jason Doyle (kapitalny sezon 2014).

Najważniejsi ludzie

Gdyby nie osoba i hojność Witolda Skrzydlewskiego, to żużel w Łodzi najprawdopdobniej już by nie istniał. Od lat utrzymuje klub przy życiu, wykładając z własnej kieszeni duże pieniądze. Czym zajmuje się zawodowo? Otóż jest królem polskiego nekrobiznesu, a mianowicie właścicielem jednej z największych firm pogrzebowych i sieci kwiaciarni w Polsce. Sylwetkę Skrzydlewskiego prezentowaliśmy w listopadzie. Można jeszcze wspomnieć, iż czarny sport w Łodzi - w XX wieku - reaktywował Andrzej Grajewski.

Co teraz?

Sezon 2021 będzie dla Orła już jedenastym z rzędu na pierwszoligowych torach. Na co stać łodzian w przyszłorocznych rozgrywkach? Ciężko w tym momencie to stwierdzić, gdyż eWinner 1. Liga będzie najmocniejsza w swojej historii, a także niesamowicie wyrównana. Niemal każdy może znaleźć się w play-offach, walczyć o awans do PGE Ekstraligi lub spaść niżej. Witold Skrzydlewski przykręcił kurek z kasą, nie zdołał zatrzymać lidera Rohana Tungate'a. Trener Adam Skórnicki w swojej drużynie ma jednak Norberta Kościucha, Marcina Nowaka, Aleksandra Łoktajewa czy Brady'ego Kurtza. To od nich będą zależały losy klubu z centralnej części naszego kraju w 2021 roku.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!





Zdjęcie Motoarena w Łodzi / Sławomir Kowalski / Newspix

------------------------------------------------



Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij.



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!