Sobota to ostatni dzień okienka transferowego w 2020 roku. Do północy kluby mają czas, żeby wpisać kontrakty zawodników do elektronicznego systemu. Zmiany przepisów spowodowały problemy ze znalezieniem klubu dla wielu zawodników. Wciąż nie znamy przyszłych miejsc pracy kilku niezłych żużlowców.

Tak intensywnego listopada nie mieliśmy w żużlu od lat. Wszystko z powodu wprowadzenia przepisu o konieczności posiadania zawodniku U24. To on wymusił na prezesach ogromne rewolucje w składach. Część zawodników bardzo skorzystała na zmianach, jednak niektórzy znaleźli się przez nie na życiowym zakręcie.

Nie mómimy tu o zawodnikach pokroju Gleba Czugunowa i Daniela Bewleya, których kontrakty w Sparcie, choć wciąż nie ogłoszone, to tylko formalność. Spokojny o swą przyszłość może być także Michał Gruchalski, który do końca okienka wybierał nowego pracodawcę, jednak nie musiał obawiać się o wylądowanie na zielonej trawce. Żaden z tych panów z pewnością nie narzeka na nowy regulamin.

Dla części ich kolegów po fachu oznacza on jednak koniec kariery. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie zobaczymy na żużlowych torach choćby Rafała Okoniewskiego i Antonio Lindbaecka (ogłosił koniec kariery). Lista tych, którzy zawieszą kevlar na kołku może być jeszcze dłuższa. Poniżej prezentujemy listę wszystkich zawodników z nieustaloną jeszcze przynależnością klubową na sezon 2021, którzy w bieżącym roku odjechali przynajmniej 1 wyścig w polskiej lidze.

Kilka nazwisk z pewnością szokuje. Vaclav Milik (ma ważny kontrakt z ROW-em Rybnik, ale klub go nie chce, a on też nie chce tam jeździć), Troy Batchelor czy Kai Huckenbeck wydają się przecież żużlowcami budzącymi zainteresowanie kibiców i działaczy. Ostatnie godziny okienka zapowiadają się naprawdę ciekawie. Miejsc w drużynach zostało już niewiele, a chętnych zawodników w brud!

Oni nie mają jeszcze klubu:

Gleb Czugunow

Maksym Drabik

Vaclav Milik

Daniel Bewley

Brady Kurtz

Troy Batchelor

Marcin Turowski

Oskar Bober

Grzegorz Walasek

Kai Huckenbeck

Pontus Aspgren

Dawid Lampart

Michał Gruchalski

Rafał Okoniewski

Igor Kopeć-Sobczyński

Damian Stalkowski

Andriej Karpow

Damian Dróżdż

Rene Bach

Max Dilger

Marcin Jędrzejewski

Zbigniew Suchecki

Matthias Thoernblom

Bjarne Pedersen

Kamil Wieczorek

Michael Haertel

Sebastian Niedźwiedź

Marcel Kajzer

Stanisław Burza

Andriej Rozaliuk Valentin Grobauer

Arkadiusz Pawlak

Zdjęcie Grzegorz Walasek w akcji / Flipper Jarosław Pabijan