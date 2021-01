-​ Ostatnio tematem numer jeden stały się szczepionki. Sportowcy będą objęci szczepieniami zaraz po grupie zero i wątpię, aby większość z nich odmówiła. Ja zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie. A w zbliżającym się plebiscycie mój głos otrzyma nie Robert Lewandowski, a Bartosz Zmarzlik - pisze w swoim felietonie Robert Dowhan, senator Koalicji Obywatelskiej.

Ostatnio tematem numer jeden stały się szczepionki. Z jednej strony dobrze, że już się pojawiły, a z drugiej strony są obawy, czy aby na pewno są bezpieczne. Społeczeństwo podzieliło się jak nigdy dotąd i wzajemnie przerzuca się kto jest za, a kto przeciw i dlaczego. Problemem jest kto pierwszy ma się zaszczepić jak i to, że ci, którzy już to zrobili, mogą liczyć na tak zwane przywileje. Na przykład podczas podróżowania, czy przebywania w obiektach zamkniętych.

Burzę wywołała akcja promocyjna działaczy w Rzeszowie, którzy postanowili udzielić rabatu dla tych, którzy się odważyli i przyjęli szczepionkę. Rabat jak rabat. Można go dostać pewnie za wiele rzeczy, ale żeby zaraz robić taki dym, jak na prawdziwych derbach, to jestem bardzo zaskoczony. Uważam, że jeśli ktoś chce się szczepić, to niech to zrobi. Nie jest to niczyja sprawa.

Właśnie to m.in. sportowcy będą objęci szczepieniami zaraz po grupie zero i wątpię, aby większość z nich odmówiła. Mamy XXI wiek i okrągłą ziemię, wiec warto przemyśleć temat póki później nie będzie za późno. Ja na pewno zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie.



Wracając na żużlowe tory, to dzisiaj rano nieodzowny Facebook poinformował mnie, że równo rok temu walczyłem o głosy i namawiałem do głosowanie na Bartka Zmarzlika w plebiscycie na najlepszego sportowca roku. Byłem na Gali w Warszawie, gdzie ku zaskoczeniu kibiców piłkarskich Bartek wygrał wyraźnie z Lewym. To był wielki sukces Bartka jak, i całego środowiska żużlowego. Jak będzie w tym roku tego nie wiemy, bo przez pandemię nie odbyła się Olimpiada w Tokio, jak i dużo imprez sportowych.

Wiem jedno, że na kibiców żużlowych można liczyć. Pokazał to ubiegłoroczny Plebiscyt oraz oglądalność stale rosnących transmisji telewizyjnych. Dzisiaj znajomi związani z piłką nożną zapytali mnie na kogo głosuje. Oczywiście na Bartka i jak zawsze za całą dyscypliną, aby w 2021 dostarczała nam znowu niesamowitych emocji.

Robert Dowhan





