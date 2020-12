Żużel. Okiem senatora Dowhana. Wszystko narodowe, Zmarzlik też (felieton)

Robert Dowhan pisze w najnowszym felietonie o fenomenie Bartosza Zmarzlika, który stał się chłopakiem z plakatu zapraszającym nas do Orlenu na hot-doga. - Dzisiaj w Polsce mamy wszystko narodowe. Jak nie kwarantanna to szpital czy stadion. W sporcie to Bartek Zmarzlik jest naszym dobrem narodowym. W lubuskim na pewno – pisze Dowhan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Lipa z licencjami. Wideo INTERIA.TV

Nikt nie ma wątpliwości, że Bartosz Zmarzlik bardzo mocno podniósł w speedwayu poprzeczkę zarówno sportowo jak i marketingowo. Historyczny wyczyn młodego przecież zawodnika gorzowskiej Stali (dwa tytułu mistrzowskie z rzędu) nie jest dziełem przypadku a talentu i ciężkiej pracy, która wykonał z całym swoim sztabem.

Reklama

Tym bardziej człowiek się uśmiecha, kiedy jadąc przez polskie miasta, widzi, jak znajoma twarz w żużlowym kewlarze zaprasza, chociażby na Orlenowe parówki. Kontrakt z koncernem paliwowym to nie tylko pieniądze, ale też budowanie i utrwalanie swojej marki, wizerunku. To na pewno duży prestiż. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z żużlowców uczestniczył w tak dużej akcji promocyjnej.

Nie jest to też przypadek, że Prezydent Polski właśnie jego odwiedził na swojej kampanijnej drodze. Już wtedy a jeszcze przecież ani Bartek, ani Andrzej Duda nie był drugi raz w tym miejscu, w którym są dzisiaj. Jeden nie zdobył kolejnego mistrzostwa a drugi reelekcji. Śmiem twierdzić ze bardziej to Andrzej Duda chciał się ogrzać w blasku teamu i rodziny Zmarzlików niż odwrotnie.

Pochwalę się, że Bartka znam od początku jego kariery. Zauważyłem, że prócz tego, że bardzo dorósł do tego co robi to pozostał sobą. Miłym zawsze uśmiechniętym chłopakiem, który ma wielki dystans do tego co osiągnął. To jest według mnie bardzo ważne.

Mimo że sezon za nami to włączając telewizję, można oglądać Bartka w Turbo Kozaku czy też u Kuby Wojewódzkiego, do którego programu naprawdę ciężko trafić. Miałem okazje gościć w Zielonej Górze Wojewódzkiego. Niestety złośliwość natury sprawiła, że zawody się nie odbyły. Wojewódzki skwitował to na luzie: że i tak miał w planach zjeść kiedyś lunch w Zielonej Górze, wiec właśnie dzisiaj sobie wyskoczył z Warszawy, by ten cel zrealizować.

Muszę przyznać, że Wojewódzki ma dużą wiedzę o sporcie, bo o poczuciu humoru nikt raczej nie dyskutuje. Uważam, że Bartek mimo wielu prób ze strony Wojewódzkiego nie dał się tak łatwo podejść i wypadł świetnie w tym programie.

Dzisiaj w Polsce mamy wszystko narodowe. Jak nie kwarantanna to szpital czy stadion. W sporcie to Bartek Zmarzlik jest naszym dobrem narodowym. W lubuskim na pewno.